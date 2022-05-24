У розвідці розповіли, коли Путін ухвалив остаточне рішення про напад на Україну
Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін ухвалив остаточне рішення про повномасштабну агресію проти України лише 23 лютого
Про це Буданов заявив у інтерв'ю Українські правді.
"Путін прийняв остаточне рішення про початок бойових дій близько 15:00 23 числа. До обіду 23 числа йшли ще певні вагання, підготування і так далі. До цієї дати він міг використати будь-який варіант", - сказав Буданов.
Він пояснив, що влада заздалегідь не інформувала суспільство про те, що Росія готує напад, аби не спричинити паніку.
"Щоб не спричинити завчасної паніки, яку дуже хотіла досягти Росія в Україні, щоб не було значних коливань курсу валют, відтоку капіталу, інвестиційний клімат, щоб тримався хоч якось і інші економічні аспекти", - зазначив Буданов.
- 23 травня Кирило Буданов заявив, що невдовзі після початку повномасштабного вторгнення в Україну на Володимира Путіна було скоєно замах.
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