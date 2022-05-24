У розвідці розповіли, коли Путін ухвалив остаточне рішення про напад на Україну

Про це Буданов заявив у інтерв'ю Українські правді.

"Путін прийняв остаточне рішення про початок бойових дій близько 15:00 23 числа. До обіду 23 числа йшли ще певні вагання, підготування і так далі. До цієї дати він міг використати будь-який варіант", - сказав Буданов.

Він пояснив, що влада заздалегідь не інформувала суспільство про те, що Росія готує напад, аби не спричинити паніку.

"Щоб не спричинити завчасної паніки, яку дуже хотіла досягти Росія в Україні, щоб не було значних коливань курсу валют, відтоку капіталу, інвестиційний клімат, щоб тримався хоч якось і інші економічні аспекти", - зазначив Буданов.

23 травня Кирило Буданов заявив, що невдовзі після початку повномасштабного вторгнення в Україну на Володимира Путіна було скоєно замах.

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