Путіна намагалися вбити після вторгнення РФ в Україну, - начальник ГУР МО Буданов
Після початку повномасштабного вторгнення в Україну на російського диктатора Володимира Путіна було скоєно замахи
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буднов у інтерв'ю Українські правді.
"На Путіна були замахи. На нього був навіть замах по лінії, як то кажуть, представників Кавказу не так давно. Це непублічна інформація. Абсолютно невдалий замах, проте він реально мав місце. Це приблизно два місяці тому було. Ще раз кажу, він був невдалий. Розголосу жодного про цю подію немає, але це мало місце", - розповів Буданов.
- 23 березня ГУР МО України повідомило, що російські олігархи потерпають від санкцій та хочуть зупинити свого президента Володимира Путіна.
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