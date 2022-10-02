"Я бачу одразу": Буданов розповів, скільки "двійників" є у Путіна
Очільник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що особисто знає про трьох двійників президента РФ Володимира Путіна
Про це Буданов сказав у розмові зі журналісткою Наталією Мосейчук.
За словами очільника української розвідки, у ГУР є фахівці, які спеціалізуються на Путіні.
"Я особисто не є "путінознавцем", скажімо так. Для мене є точно три двійники, яких особисто я бачу одразу. Скільки їх насправді - треба просто підняти інформацію", - сказав очільник ГУР МОУ Кирило Буданов.
- У серпні Буданов говорив, що питання, хто сьогодні виконує роль умовного Путіна — абсолютно відкрите.
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