Про це Буданов сказав у розмові зі журналісткою Наталією Мосейчук.

За словами очільника української розвідки, у ГУР є фахівці, які спеціалізуються на Путіні.

"Я особисто не є "путінознавцем", скажімо так. Для мене є точно три двійники, яких особисто я бачу одразу. Скільки їх насправді - треба просто підняти інформацію", - сказав очільник ГУР МОУ Кирило Буданов.

У серпні Буданов говорив, що питання, хто сьогодні виконує роль умовного Путіна — абсолютно відкрите.

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