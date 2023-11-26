На Заході зараз відбувається активне переосмислення як воювати далі, - полковник Грант

Росіяни розпочали чергову серію атак на Донецькому напрямку. Бахмут, Авдіївка. Ключове питання як це може вписуватися в їхнє бачення так званої великої зимової кампанії. Як ви оцінюєте наміри ворога?

Це розлоге запитання, тому що зимова кампанія, вочевидь, буде довгою. Важливішим є те, що вони роблять зараз. Очевидно, що Путін має піти на вибори з конкретним воєнним результатом. Тому вони собі вирішили, що можуть здобути цей результат десь на Сході.

По-друге, чим більше вони тиснуть на такі райони як Авдіївка, тим більше це змушує Україну відводити резерви і боєприпаси з півдня. Є дві ключові речі, які вони переслідують, атакуючи Авдіївку. Якщо вони візьмуть Авдіївку, то цього буде достатньо для Путіна, щоб сказати, що війна наразі успішно триває: ми рухаємося вперед, ми захопили ще більше української землі тощо. Отже два моменти - Авдіївка для успіху Путіна і відведення резервів з півдня.

Якими, на вашу думку, будуть основні задуми ворога, не тільки на полі бою? Наприклад керівник зовнішньої розвідки заявив, що росіяни планують знищувати нашу цивільну інфраструктуру, щоб викликати ланцюгову реакцію в українському суспільстві.

Згоден. Минулої зими вони завдали багато шкоди енергетиці, і я впевнений, що цьогоріч вони мають намір це повторити. Звичайно, буде дуже важко, особливо для тих, хто мешкає в сірій зоні, наприклад у Харківській області. Там більше не працюють магазини, і люди повністю залежать від волонтерської допомоги. Мушу сказати, що багато волонтерської допомоги з Європи надходить саме для забезпечення базових потреб людей. Тому росіяни будуть продовжувати атакувати сіру зону, наскільки це буде для них можливо, намагаючись проникати все глибше. Не впевнений, де саме вони атакуватимуть цього року, але

очевидно, що вони зосередяться на одному чи двох великих містах, щоб спробувати зруйнувати тамтешню інфраструктуру. Думаю, що Одеса, Львів та Київ візьмуть на себе найбільший удар,

тому що це центри найбільшої активності. Львів - тому що сюди приїжджають з Польщі, потім, звичайно, Одеса - через зерно та ведення сільського господарства взимку, а Київ - тому що це столиця. Тож треба готуватися до потужних атак. Утім, стратегічно я не думаю, що це матиме той ефект, якого хотіла б Росія, з тієї простої причини, що українці вже підготувалися до зими. Вони зараз більш психологічно налаштовані, зокрема мені відомо, що українські енергетичні компанії зараз набагато краще підготовлені до цієї війни, ніж минулого року. Тому така стратегія не спрацює.

Пару днів тому Путін віртуально виступав на саміті G20, який проігнорували Джо Байден і Сі Цзіньпін. Путін вжив заборонений в Росії термін "війна" і заявив про необхідність мирних переговорів. З якою метою?

По-перше, а чи впевнені ми, що це був Путін, а не один з його двійників? Якби це був справжній Путін, то навряд чи він вжив би заборонене слово "війна", або воно вже пустилого глибоке коріння в голову того, хто говорить - Путіна або його двійника.

Що намагається зробити Путін, або що намагається зробити тамтешній уряд, так це надати підсилення тим членам Європейського Союзу та іншим країнам, які намагаються закликати до миру. І тому, кажучи таким країнам як Словаччина, Угорщина, Індія, країнам БРІКС, що я хочу миру, Путін додає їм впевненості говорити, що мир - це хороша на їхню думку ідея, що війна загнала всіх у глухий кут і що зараз час для переговорів. Але це просто гра Путіна, щоб скаламутити воду в намаганні сповільнити допомогу і підтримку України. І нічого більше. У нього немає жодного бажання миру. Його бажання полягає в тому, щоб перемогти більш хитрими методами, тому що на полі бою йому не виходить.

Путін готується до тривалої війни. Можливо російська економіка не витримає. Можливо замість Путіна виступатиме двійник чи трійник, але військове командування все ж готується. Як вони це робитимуть?

Моя думка про те, що вони хочуть затяжної війни, не змінилася. Усе свідчить про те, що вони поволі мобілізуються, щоб не створювати хаос у Москві та Санкт-Петербурзі. Але на решті території країни триває постійна мобілізація, покращується здатність доставляти зброю на лінію фронту, і вони також доволі успішно виготовляють засоби радіоелекторонної боротьби, про що рік тому вони могли тільки мріяти.

Тож Росія готується до двох-трьох років, а може, навіть і до 10-15 років затяжної війни.

Вона просто продовжуватиме бити по Україні, поки та не зламається. Вони розраховують на те, що Захід рано чи пізно не витримає і тоді відбудеться щось на кшталт корейського сценарію.

Конфлікт заморозять, створять кордон, який розділятиме Східну Україну або Новоросію та Україну, ось чого вони прагнуть і на що сподіваються.

У певному сенсі добре, що в російському генштабі перебувають не дуже світлі голови. Вони розумні у своїй конкретній спеціальності, але точно не в стратегічному мисленні. Цілком можливо, що, поставивши країну на військові рейки, вони фактично руйнують її економіку в цілому. Ми знаємо, що стан економіки в Росії в багатьох сферах залишає бажати кращого. Наприклад, деякі авіакомпанії на межі колапсу, тому що вони не можуть отримати запчастини та підтримувати літаки в належному стані в повітрі. Це є відображенням деяких сфер в економіці. І якщо вже авіакомпанії не витримують, то інші сегменти точно мають бути близькі до колапсу. Адже не може бути так, щоб якась одна частина економіки була пошкоджена, а все інше - ні. Росія наближається до перехрестя, де з одного боку зростає оборонка, а з іншого - падає економіка. Не знаю, коли вона буде в самому центрі цього перехрестя - через рік, півроку, але підозрюю, що на якомусь етапі відбудеться масштабний економічний збій.

Інший момент, про який ми не так багато говорили, - це те, що

Китай, схоже, може дещо відступити від Росії. З нещодавніх розмов видається, що китайці усвідомлюють, що їхнє майбутнє пов'язане з економікою Заходу, і точно не з економікою Росії.

Немає такої економіки Росії, яка б допомогла Китаю. Якщо Китай покладатиметься на Росію, він вилетить у трубу. Китайці покладаються на Європейський Союз та США, і саме там їхні гроші, там їхні інвестиції, і там їхні ринки. Китай не може вижити без ринків Європейського Союзу та США.

Точно знайдуться люди, які скажуть про це китайському уряду - мовляв: Гей, гей, зупиніться, ви занадто далеко зайшли. А що ми отримуємо від Росії? Старе військове обладнання? Ні, дякую, нам такого не треба.

Отже, відбуваються речі, які в довгостроковій перспективі можуть спрацювати проти Росії.

У будь якому разі Сі Цзіньпін запропонував Джо Байдену взяти та поділити впливи на весь світ. Зробив це публічно. І наскільки я розумію, щось у цьому є. Правда поки не зрозуміло як у Китаї відреагують на заклик США значно менше допомагати Росії. Але якщо китайці зацікавляться, то вони справді можуть круто підставити Путіна.

Американські військові в цьому питанні не мають вагомого голосу. Усе, що надається Україні, ухвалюється в Білому домі. За підсумками зустрічі в "Рамштайні" подають відповідний запит, а відтак Білий дім вирішує, скільки і що з цього запиту буде надано. Я чув про це не від однієї людини. Це все - рішення Білого дому, і я в цьому абсолютно впевнений. До речі, я був у Штатах минулого тижня. Тому я також абсолютно впевнений, що військові надали б набагато більше, якби могли. Безумовно, США мають колосальні збройні ресурси, які все ще перебувають у пустелі Невада під охороною Національної гвардії разом з іншою старою технікою, яку вони могли б надати, особливо танки Абрамс. Але Білий дім, здається...

Я не знаю, чи він налаштований на те, щоб війна тривала повільно, чи він справді стурбований тим, що доведеться воювати з Китаєм. А може, і те, і інше.

Мене також не полишає думка, що в Білому домі є принаймні одна чи дві людини, які ставляться до Росії більш позитивно, ніж до України. Але зараз про це дуже важко сказати. Важко сказати, чи відбудуться певні зміни та зрушення. Гадаю, що все залишиться без змін. Допомогу Україні і надалі надаватимуть неквапливо та дозовано. Не буде якогось великого сплеску, навіть якщо військові цього захочуть.

Ми розуміємо, що стратегія війни потребує ресурсів. Київ упродовж кількох днів відвідали міністр зовнішніх справ Британії Кемерон, міністр оборони ФРН Пісторіус та керівник Пентагону Остін. Чого очікувати?

Не впевнений, що в Києві вони розвивають якийсь глибокий задум. Ми досягли того етапу, коли вже Словаччина примкнула на інший бік, а Угорщина показала, що ті, хто дуже рішуче підтримує Україну, просто хочуть донести свою позицію до інших. Можливо, в Офісі президента склалося враження, що підтримка кудись вислизає. Вона не вислизає. Зараз вона перебуває на дуже складному етапі, тому що всі країни, окрім США, вже віддали все, що могли. Латвія спустошила свої склади. Аналогічно вчинили Естонія та Чехія. Польща віддала величезну кількість обладнання і все ще очікує надходження нового. Тож є багато людей, які переймаються тим, що Україна може думати, що він неї відвернулися, але це не так.

На топовому рівні ведеться активне переосмислення того, що робити далі, куди вкладати гроші, як купувати те, що важко купити, наприклад, боєприпаси.

Зараз їх дуже важко придбати. На задньому плані є і буде багато активності, але це тому, що саме зараз так і має бути. Підтримувати Україну вже не так просто. Зовсім непросто.

І повертаючись до того, про що вже говорив багато разів:

Україні потрібно навести лад зі своєю дипломатією, тому що не можна доручати дипломатичну роботу людям невідповідного рівня.

Необхідно відряджати кращих з кращих. Адже саме найкращі знавці своєї справи можуть впливати на збільшення підтримки від різних країн. Якщо відправляти не топів, то й результат буде нетоповим. Ви не отримаєте того, що вам потрібно. Тому дипломатія є абсолютно життєво важливою. Пора вже перестати відряджати своїх друзів з Банкової, натомість обирати найфаховіших представників.

Але чи є у американців вольове політичне рішення про збільшення військової допомоги?

Єдине, що додало б потужного вольового заряду - це напад Росії на НАТО. Це повністю змінило б гру. І в цьому немає сумніву. Втім, не думаю, що Путін готовий до такої зміни, хоча б тому, що його армія зараз найслабша якщо говорити про останні 30-40 років.

Атакувати НАТО зараз буде самогубством для країни, і вони це знають. Не думаю, що це станеться. Радше за все, вони просто продовжуватимуть свої намагання знекровити Україну аж до смерті і виснажити ентузіазм Заходу, одночасно здійснюючи гібридні дії, щоб втягувати все більше країн у сферу впливу Росії. Я казав, що ще багато чого станеться. Я впевнений, що Росія нині продумує й інші історії. Однією з таких історій був ХАМАС. Вони точно планують інші дії в інших країнах і в інших місцях, щоб створити проблеми для Заходу і для Америки.

На лівобережжі Херсонщини ЗСУ створили плацдарми. У запеклих боях окупантів відтискають від Дніпра. Водночас на Запоріжжі також триває наступальна операція біля Роботиного. Якими можуть бути сценарії подій?

Хлопці та дівчата зараз розумно воюють у Запорізькій області, просуваючись вперед настільки впевнено, наскільки це можливо. Вони не можуть просуватися швидше через міни, недостатню кількість артилерії і взагалі складність ведення бою.

Вдалось перетнути Дніпро, і це вже зовсім інша справа, і я не думаю, що Росія була до цього готова. Це створить їм проблеми з резервами, тому що тепер вони повинні вирішити, чи будуть вони виставляти людей на схід від Авдіївки, чи витягнуть найкращих з Авдіївки і виставлять їх перед Херсоном. Відомо, що війська в районі Херсона повільно просуваються вперед. Вони будуть продовжувати рухатись вперед, оскільки Росія зараз не має можливості відтіснити їх назад.

Тому я думаю, що переломний момент - чи то в Запорізькій, чи то в Херсонській області - точно настане. Це лише питання часу.

Можливо це не станеться цієї зими, але думаю, що обидва ці напрямки продовжуватимуть повільно просуватися вперед, поки щось не станеться. Тому треба молитися, щоб росіяни насправді просто не змогли впоратися з трьома фронтами одночасно.

Чи ви відчуваєте, що рішення щодо F-16 вже врешті ухвалене і невдовзі вони таки з’являться в нашому небі? Чи ця історія ще може потривати?

Нині триває навчання українських пілотів. Уже запрацював навчальний центр у Румунії. Відомо, що пілоти F-16 проходять підготовку в інших країнах. Отже, F-16 незабаром будуть. Який вплив вони матимуть, коли з'являться? Можливо, якогось особливого ефекту і не буде, доки ВПС і армія не почнуть діяти разом та якнайкраще використовувати F-16. І на початкових етапах це може бути завданням не з легких. Звичайно конкретний ефект буде, але чогось грандіозного очікувати не варто, тому що Росія протягом тривалого часу готувалася до появи винищувачів F-16. Вони готові і зроблять усе, щоб ускладнити їхню повітряну активність.

F-16 змінять правила гри, але, можливо, не так сильно, як ми очікуємо. Важливим буде те, наскільки розумно Генеральний штаб використає ці винищувачі і наскільки цілеспрямовано вони будуть задіяні для прориву в тих районах, де це можливо, або, принаймні, для того, щоб прибрати з неба російські літаки, тому що противник не готовий вступати в бій з F-16. Втім, не знаю, коли ви їх отримаєте і сумнівно, що хтось це може знати.