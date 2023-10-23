Постійне збільшення витрат на війну сприятиме ще більшій інфляції в Росії, - британська розвідка

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.



Зазначається, що запропонований державний бюджет Росії на 2024 рік передбачає збільшення запланованих витрат на оборону приблизно у 68% порівняно з тими, що були виділені на 2023 рік. Це означає, що витрати на оборону на 2024 рік становлять близько 6% ВВП.



При цьому витрати на освіту та охорону здоров'я в Росії будуть заморожені на рівні асигнувань на 2023 рік, що є рівнозначним реальному скороченню витрат у зв'язку з інфляцією.



На думку експертів британської розвідки, потрібні будуть додаткові витрати для фінансування виплат і витрат на охорону здоров’я для зростаючої кількості поранених солдатів і сімей загиблих під час конфлікту.



Як додають у відомстві, більша частина бійців, які отримали серйозні поранення, що потребують тривалої медичної допомоги, втратили кінцівки. Водночас, як заявив заступник міністра праці РФ Олексій Вовченко, кожен п’ятий поранений потребує ампутації верхньої кінцівки.



"Постійне збільшення військових витрат, швидше за все, сприятиме інфляційному тиску в Росії. Крім того, постійне збільшення військових витрат змусило б російський уряд приймати важкі рішення щодо фінансування війни, що, ймовірно, посилить фінансовий тиск на російський бізнес", - наголошують у розвідці Британії.



Британське міноборони також додає, що будь-яке суттєве скорочення військових витрат у майбутньому, швидше за все, усуне все більший рушійний фактор російської економічної діяльності в умовах санкцій.

Напередодні стало відомо, що документи міністерства фінансів РФ, згідно з якими у 2024 році на війну Кремль збирається спрямувати 30% загальних видатків держбюджету, свідчать про те, що Росія готується до багаторічної війни проти України.