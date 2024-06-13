Розвідка США вважає, що РФ планує втрутитись у вибори президента за допомогою ШІ, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За словами чиновників Офісу директора національної розвідки США, Росія становить найсерйознішу загрозу в цьому виборчому циклі.

Так, Росія прагне вплинути на президентські вибори 2024 року за допомогою найнятих комерційних фірм і використання генеративного штучного інтелекту.

Зазначається, що Москва, ймовірно, розглядає вибори як можливість досягти своїх ширших цілей - скоротити підтримку військових зусиль України, підірвати довіру до демократичних інститутів і загалом підірвати довіру до США.

У розвідці очікують, що Росія скористається соціальними розбіжностями у США, в тому числі протестами в студентських містечках на підтримку палестинців у війні в Газі.