Розвідка США вважає, що РФ планує втрутитись у вибори президента за допомогою ШІ, - Bloomberg
В Офісі директора національної розвідки США вважають, що Росія намагатиметься вплинути на президентські вибори у Штатах за допомогою штучного інтелекту
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.
За словами чиновників Офісу директора національної розвідки США, Росія становить найсерйознішу загрозу в цьому виборчому циклі.
Так, Росія прагне вплинути на президентські вибори 2024 року за допомогою найнятих комерційних фірм і використання генеративного штучного інтелекту.
Зазначається, що Москва, ймовірно, розглядає вибори як можливість досягти своїх ширших цілей - скоротити підтримку військових зусиль України, підірвати довіру до демократичних інститутів і загалом підірвати довіру до США.
У розвідці очікують, що Росія скористається соціальними розбіжностями у США, в тому числі протестами в студентських містечках на підтримку палестинців у війні в Газі.
- Ще 2 травня у міноборони США заявили, що уважно відстежують військову співпрацю РФ з Іраном та КНДР і будуть реагувати на спроби інших країн посилити військово-промисловий потенціал держави-агресора.
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