Румунія хоче розширити спільну з Болгарією і Туреччиною групу з розмінування Чорного моря для захисту від РФ
Румунія пропонує розширити спільну з Болгарією та Туреччиною місію з розмінування Чорного моря, аби посилити захист енергооб'єктів і торговельних маршрутів від загрози з боку Росії
Про це заявив міністр оборони Румунії Іонут Мостеану в інтервʼю Reuters.
Міністр заявив, що союзники по НАТО - Румунія, Болгарія і Туреччина, мають розширити спільну групу з розмінування Чорного моря новими патрулями для захисту енергетичної інфраструктури та торговельних шляхів від можливих атак Росії.
"Проєкт слід розширити в напрямку патрулювання в найближчі роки. Ми обговоримо це з нашими союзниками найближчим часом", - сказав Мостеану.
Він підкреслив, що Чорне море залишатиметься зоною активної загрози з боку Росії, тому необхідно стримувати агресора та забезпечити захист енергетики та свободу судноплавства.
- У ніч на 6 серпня через атаку дронів РФ на Одещину в північній частині повіту Тулча в Румунії оголосили повітряну тривогу — в небо підіймали винищувачі F-16.
