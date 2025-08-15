Румунія хоче розширити спільну з Болгарією і Туреччиною групу з розмінування Чорного моря для захисту від РФ

Про це заявив міністр оборони Румунії Іонут Мостеану в інтервʼю Reuters.

Міністр заявив, що союзники по НАТО - Румунія, Болгарія і Туреччина, мають розширити спільну групу з розмінування Чорного моря новими патрулями для захисту енергетичної інфраструктури та торговельних шляхів від можливих атак Росії.

"Проєкт слід розширити в напрямку патрулювання в найближчі роки. Ми обговоримо це з нашими союзниками найближчим часом", - сказав Мостеану.

Він підкреслив, що Чорне море залишатиметься зоною активної загрози з боку Росії, тому необхідно стримувати агресора та забезпечити захист енергетики та свободу судноплавства.