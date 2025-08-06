У Румунії оголошували тривогу під час нічної атаки РФ на Україну, у повітря підіймали F-16
Для північної частини румунського повіту Тулча уночі 6 серпня оголошували повітряну тривогу у зв'язку з російською дроновою атакою Одещини, Румунія підіймала в небо винищувачі F-16
Про це інформує Digi24.
Вказано, що румунські радарні системи виявили повітряні цілі в українському просторі, поблизу кордону. Відтак, Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій Румунії надіслала мешканцям північної частини повіту Тулча повідомлення RO-Alert з попередженням про можливість падіння об'єктів з повітряного простору і закликом подбати про особисту безпеку.
Крім того, два румунські винищувачі F-16 підіймалися в небо для спостереження за повітряним простором. Несанкціонованих вторгнень вони не виявили.
Тривога тривала приблизно 90 хвилин. Вказано, що в Румунії було чутно вибухи, які лунали в Україні, також можна було побачити пожежу.
МЗС Румунії повідомило, що проведе перевірки в районі. Там додали, що інформують про перебіг подій союзників по НАТО.
- Звечора вівторка, 5 серпня, російська армія запустила ударні безпілотники по території України. В Ізмаїльському районі зафіксовано пошкодження газової інфраструктури.
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