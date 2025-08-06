У Румунії оголошували тривогу під час нічної атаки РФ на Україну, у повітря підіймали F-16

Про це інформує Digi24.

Вказано, що румунські радарні системи виявили повітряні цілі в українському просторі, поблизу кордону. Відтак, Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій Румунії надіслала мешканцям північної частини повіту Тулча повідомлення RO-Alert з попередженням про можливість падіння об'єктів з повітряного простору і закликом подбати про особисту безпеку.

Крім того, два румунські винищувачі F-16 підіймалися в небо для спостереження за повітряним простором. Несанкціонованих вторгнень вони не виявили.

Тривога тривала приблизно 90 хвилин. Вказано, що в Румунії було чутно вибухи, які лунали в Україні, також можна було побачити пожежу.

МЗС Румунії повідомило, що проведе перевірки в районі. Там додали, що інформують про перебіг подій союзників по НАТО.