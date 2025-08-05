Росія атакує Україну дронами ввечері 5 серпня: у Харкові БПЛА вдарив по АЗС, є постраждала
Увечері вівторка, 5 серпня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
Атака на Харків
О 21:37 міський голова Ігор Терехов повідомив про удар ворожим безпілотником типу "Молния" по АЗС у Київському районі Харкова.
За попередньою інформацією, є постраждалі, деталі уточнюються.
Станом на 21:51 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок російського удару постраждала 20-річна жінка, її госпіталізували. На місці влучання працюють профільні служби.
Рух дронів
О 20:55 ударні дрони рухались на межі Харківської та Дніпропетровської областей в напрямку Полтавщини.
О 21:14 безпілотники зафіксували на Полтавщині в напрямку Кіровоградської області.
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