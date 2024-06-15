Румунія не пустить Росію та Білорусь на сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ
Міністерство закордонних справ Румунії заявило, що делегація Росії та Білорусі не будуть допущені до участі у щорічній сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка відбудеться в Румунії з 29 червня по 3 липня
Про це інформує News.ro.
"Рішення румунської сторони ґрунтується на відомій і послідовній позиції Румунії щодо Російської Федерації в контексті триваючої агресивної війни проти України", - заявив речник румунського зовнішньополітичного відомства Раду Філіп.
За словами, деякі члени російської делегації в Парламентській асамблеї ОБСЄ "також є мішенню обмежувальних заходів на рівні Європейського Союзу".
"Рішення стосується також Білорусі, яка підтримує війну, розв'язану Російською Федерацією", - додав дипломат.
- 13 червня повідомлялось, що міністри закордонних справ вісьмох країн Європейського Союзу закликали заборонити вільне пересування російським дипломатам державами блоку, а також обмежити пересування країнами, де вони акредитовані.
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