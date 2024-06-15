Румунія не пустить Росію та Білорусь на сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ

Про це інформує News.ro.

"Рішення румунської сторони ґрунтується на відомій і послідовній позиції Румунії щодо Російської Федерації в контексті триваючої агресивної війни проти України", - заявив речник румунського зовнішньополітичного відомства Раду Філіп.

За словами, деякі члени російської делегації в Парламентській асамблеї ОБСЄ "також є мішенню обмежувальних заходів на рівні Європейського Союзу".

"Рішення стосується також Білорусі, яка підтримує війну, розв'язану Російською Федерацією", - додав дипломат.