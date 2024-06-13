Вісім очільників МЗС країн ЄС закликали обмежити пересування російських дипломатів, - Reuters
Міністри закордонних справ вісьмох країн Європейського Союзу закликали заборонити вільне пересування російським дипломатам державами блоку, а також обмежити пересування країнами, де вони акредитовані
Про це йдеться в листі очільників МЗС до глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля, з яким ознайомилось Reuters.
Серед підписантів листа міністри закордонних справ Литви, Латвії, Естонії, Чехії, Данії, Нідерландів, Польщі та Румунії.
"Вільне пересування власників російських дипломатичних і службових паспортів, акредитованих в одній державі перебування, по всій Шенгенській зоні полегшує зловмисну діяльність", - йдеться у листі.
Водночас очільники МЗС заявили, пропаганда, розвідка "або навіть підготовка саботажних актів є основним робочим навантаженням для великої кількості російських "дипломатів" в ЄС". Вони додають, хоч і висилка є важливою, проте загроза залишається.
"Ми вважаємо, що ЄС повинен суворо дотримуватися принципу взаємності і обмежити пересування членів російських дипломатичних місій та членів їхніх сімей лише територією держави їхньої акредитації", - висловились у листі всім глав МЗС ЄС.
Також на думку авторів звернення, такий захід "значно звузить оперативний простір" для агентів РФ.
- 22 квітня міністр закордонних справ Ян Ліпавський заявив, що Чехія знову запропонує обмежити пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні у зв'язку з арештом двох російських агентів у Німеччині за підозрою у шпигунстві та плануванні атак.
- 30 травня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський оголосив про рішення ввести обмеження на пересування російських дипломатів країною.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.46 Купівля 40.46Продаж 41.02
- EUR Купівля 43.68Продаж 44.46
- Актуальне
- Важливе