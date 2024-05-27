"Через участь РФ у гібридній війні проти ЄС": Польща обмежила пересування російських дипломатів країною
Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський оголосив про рішення ввести обмеження на пересування російських дипломатів країною
Про це повідомляє Onet.
"Я щойно повідомив про рішення Польщі у зв’язку з участю Росії в гібридній війні проти Євросоюзу та Польщі. На пересування російських дипломатів у нашій країні будуть введені обмеження", - заявив глава польської дипломатії на пресконференції в Брюсселі після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.
За його словами, посольство Росії найближчим часом отримає ноту з цього приводу. Обмеження стосуватимуться як самого посольства, так і консульського персоналу РФ у Польщі, зазначив Сікорський.
Міністр пояснив, що російські дипломати зможуть пересуватися лише в межах Мазовецького воєводства, у якому знаходиться Варшава, а консули – лише у воєводствах, де вони базуються.
"Це стосуватиметься (усіх, - ред.) дипломатів, окрім посла", - додав він.
Сікорський сподівається, що й інші країни наслідуватимуть приклад Польщі.
"Ми маємо докази причетності російської держави до саботажу, також і в нашій країні. Ми сподіваємося, що Російська Федерація сприйме це як дуже серйозний попереджувальний сигнал", — наголосив голова польського МЗС.
На думку, Сікорського, російська диверсійна кампанія проводиться по всьому ЄС. Він нагадав про арешт диверсанта й зауважив, що є додаткові підозрювані.
"Кілька місяців тому завдяки співпраці наших спецслужб нам вдалося запобігти диверсії в Польщі громадянина України, який проживав у Німеччині, якого росіяни заслали до Польщі. Будь ласка, подумайте, наскільки підступно це було вигадано", – прокоментував він.
Реакції російської сторони поки що немає.
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