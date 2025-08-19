Рютте оголосив дату наступного саміту НАТО

Про це йдеться на сайті НАТО.

Рютте анонсував: саміт Північноатлантичного альянсу в 2026 році відбуватиметься 7-8 липня в президентському комплексі у районі Бештепе.

"Я хочу подякувати Туреччині за проведення цієї важливої зустрічі. Туреччина є сильним союзником НАТО вже понад 70 років, роблячи неоціненний внесок у нашу спільну безпеку. На нашому наступному саміті лідери продовжуватимуть робити НАТО сильнішим, справедливішим і більш смертоносним Альянсом, готовим реагувати на критичні виклики нашій безпеці", – сказав генсек.

Туреччина вдруге прийматиме саміт Альянсу після проведення його в Стамбулі 2004 року.