Рютте оголосив дату наступного саміту НАТО
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив, що наступний саміт Альянсу відбудеться влітку наступного року в столиці Туреччині Анкарі
Про це йдеться на сайті НАТО.
Рютте анонсував: саміт Північноатлантичного альянсу в 2026 році відбуватиметься 7-8 липня в президентському комплексі у районі Бештепе.
"Я хочу подякувати Туреччині за проведення цієї важливої зустрічі. Туреччина є сильним союзником НАТО вже понад 70 років, роблячи неоціненний внесок у нашу спільну безпеку. На нашому наступному саміті лідери продовжуватимуть робити НАТО сильнішим, справедливішим і більш смертоносним Альянсом, готовим реагувати на критичні виклики нашій безпеці", – сказав генсек.
Туреччина вдруге прийматиме саміт Альянсу після проведення його в Стамбулі 2004 року.
- У Гаазі 24 червня пройшов саміт НАТО, який зібрав лідерів 32 країн - членів Альянсу, а також партнерів.
