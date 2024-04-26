Санкції США: компанії Аргентині відмовилися заправляти літаки Куби, скасовано численні рейси
Аргентинські постачальники авіаційного палива в Буенос-Айресі відмовилися обслуговувати кубинську державну авіакомпанію Cubana через санкції США, що спричинило численні скасування рейсів
Про це повідомляє Reuters.
Cubana de Aviacion SA, яка виконує рейси на Кубі та в різні міста за кордоном, повідомила, що скасувала рейси 23 і 24 квітня, а також інші рейси, укладені з авіакомпаніями-партнерами, що змусило компанію перебронювати пасажирів або повернути гроші.
"Це рішення пов'язане з відмовою компаній-постачальників авіаційного палива в Аргентині надавати послуги авіакомпанії, посилаючись на положення заходів блокади Сполучених Штатів проти Куби", - йдеться в заяві авіакомпанії.
Торгове ембарго США проти Куби було введено після революції Фіделя Кастро 1959 року.
Мережа законів і правил США ускладнює фінансові операції та придбання товарів і послуг кубинським урядом, а також підвищує ризики для іноземних компаній, які торгують з Кубою.
Тривалі рейси Cubana між Гаваною та Буенос-Айресом відбувалися в основному безперешкодно, попри санкції за адміністрацією лівого колишнього президента Аргентини Альберто Фернандеса, який підтримував тісні зв’язки з Кубою.
Але нинішній президент Аргентини Хав’єр Мілей, правий лібертаріанець, який вступив на посаду 10 грудня 2023 року, відверто прихильний до Сполучених Штатів і зайняв більш прохолодну позицію щодо лівих торгових партнерів у регіоні та за кордоном, включаючи Бразилію та Китай.
- Колишнього дипломата США Віктора Мануеля Рошу відправлять на 15 років за ґрати після того, як він зізнався у шпигунстві на користь Куби. Міністерство юстиції Штатів назвало цю справу однією з наймасштабніших і найтриваліших кампаній проникнення в американський уряд.
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