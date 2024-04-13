У США експосла засудили до 15 років ув'язнення за шпигунство на користь Куби

Про це пише Reuters.

Зазначається, що американський експосол в Болівії обіймав цю посаду з 2000 по 2002 рік. Він визнав себе винним за двома пунктами звинувачення, зокрема у діях як незаконного іноземного агента. Перші звинувачення йому були висунуті в грудні минулого року.

Як стверджують американські прокурори, 73-річний Роша таємно підтримував керівну на Кубі комуністичну партію і допомагав країні збирати розвідувальну інформацію проти Вашингтона протягом більш ніж 40 років, в тому числі під час 20-річної кар'єри в Державному департаменті.

"Сьогоднішнє визнання провини покладе край більш ніж сорокарічній зраді та обману з боку експосла. Більшу частину свого життя Роша жив у брехні", - заявив високопоставлений чиновник з питань національної безпеки міністерства юстиції США Девід Ньюман.

Водночас сам Віктор Мануель Роша визнав, що десятиліттями працював на Кубу. Він вихвалявся своєю здатністю уникати викриття під час низки зустрічей у 2022 і 2023 роках з агентом ФБР під прикриттям, який видавав себе за представника служби зовнішньої розвідки Куби.

Колишній дипломат погодився визнати провину в межах угоди з федеральною прокуратурою, яка вимагає від нього розкрити деталі взаємодії з кубинською розвідкою. Проте американські чиновники вважають, що, можливо, ніколи не дізнаються повного обсягу його співпраці з Гаваною.

За словами прокурорів, Роша шукав посади, які давали б йому доступ до секретної інформації та вплив на зовнішню політику США.

Згідно з судовими документами, дипломат працював у Державному департаменті з 1981 по 2002 рік, а також був членом Ради національної безпеки Білого дому з 1994 по 1995 рік.