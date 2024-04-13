У США експосла засудили до 15 років ув'язнення за шпигунство на користь Куби
Колишнього дипломата США Віктора Мануеля Рошу відправлять на 15 років за ґрати після того, як він зізнався у шпигунстві на користь Куби. Міністерство юстиції Штатів назвало цю справу однією з наймасштабніших і найтриваліших кампаній проникнення в американський уряд
Про це пише Reuters.
Зазначається, що американський експосол в Болівії обіймав цю посаду з 2000 по 2002 рік. Він визнав себе винним за двома пунктами звинувачення, зокрема у діях як незаконного іноземного агента. Перші звинувачення йому були висунуті в грудні минулого року.
Як стверджують американські прокурори, 73-річний Роша таємно підтримував керівну на Кубі комуністичну партію і допомагав країні збирати розвідувальну інформацію проти Вашингтона протягом більш ніж 40 років, в тому числі під час 20-річної кар'єри в Державному департаменті.
"Сьогоднішнє визнання провини покладе край більш ніж сорокарічній зраді та обману з боку експосла. Більшу частину свого життя Роша жив у брехні", - заявив високопоставлений чиновник з питань національної безпеки міністерства юстиції США Девід Ньюман.
Водночас сам Віктор Мануель Роша визнав, що десятиліттями працював на Кубу. Він вихвалявся своєю здатністю уникати викриття під час низки зустрічей у 2022 і 2023 роках з агентом ФБР під прикриттям, який видавав себе за представника служби зовнішньої розвідки Куби.
Колишній дипломат погодився визнати провину в межах угоди з федеральною прокуратурою, яка вимагає від нього розкрити деталі взаємодії з кубинською розвідкою. Проте американські чиновники вважають, що, можливо, ніколи не дізнаються повного обсягу його співпраці з Гаваною.
За словами прокурорів, Роша шукав посади, які давали б йому доступ до секретної інформації та вплив на зовнішню політику США.
Згідно з судовими документами, дипломат працював у Державному департаменті з 1981 по 2002 рік, а також був членом Ради національної безпеки Білого дому з 1994 по 1995 рік.
- У червні 2023 року в Сполучених Штатах визнали існування китайської шпигунської бази на Кубі ще з 2019 року. Вона є частиною глобальних зусиль Пекіна відносно вдосконалення своїх можливостей збору розвідданих.
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