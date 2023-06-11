США підтвердили існування китайської шпигунської бази на Кубі

Про це повідомляє АР.

Анонімний чиновник адміністрації Байдена повідомив, що розвідувальне співтовариство США вже деякий час знає про шпигунські заходи Китаю з Куби та про більш масштабні зусилля зі збору розвідданих по всьому світу.

"Адміністрація Байдена активізувала зусилля, щоб перешкодити спробам Китаю розширити шпигунські операції, і вважає, що вона досягла певного прогресу за допомогою дипломатії та інших невизначених дій", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що існування китайської шпигунської бази було підтверджено після того, як газета The Wall Street Journal повідомила, що КНР і Куба досягли принципової домовленості про будівництво станції електронного прослуховування на острові. Журнал повідомляв, що в межах переговорів Китай планує заплатити безготівковій Кубі мільярди доларів.

Відомо, що Білий дім назвав цей звіт недостовірним.

Своєю чергою розвідувальне співтовариство США визначило, що шпигунство Китаю з Куби є "триваючим" питанням і "не є новою подією".

Китайські офіційні особи вивчили місця, що охоплюють Атлантичний океан, Латинську Америку, Близький Схід, Центральну Азію, Африку та Індо-Тихоокеанський регіон. Зусилля зокрема містили огляд існуючих об’єктів збору на Кубі, а 2019 року Китай провів модернізацію своєї шпигунської операції на острові.

Що відомо про конфлікт Китаю та США

Конфлікт між Китаєм та США є складним і багатоаспектним. Він включає торговельні спори, змагання за глобальне лідерство у технологіях та впливи, розбіжності у поглядах на права людини та демократію, а також напруженості у регіоні Південно-Китайського моря.

8 травня Reuters написали, що Сполучені Штати Америки та Китай заявили, що прагнуть стабілізувати китайсько-американські відносини після глибокого їх заморожування.

11 травня радник з національної безпеки США Джейк Салліван провів зустріч з членом Політбюро Комуністичної партії Китаю та директором офісу Комісії у закордонних справах Ван I.

23 травня США підписали нову Угоду про співпрацю у сфері оборони з Папуа-Новою Гвінеєю на тлі зусиль Вашингтона щодо протистояння експансії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

25 травня повідомлялося, що хакерська група Volt Typhoon, спонсорована Китаєм, здійснила кібератаку на американську критичну інфраструктуру в Гуамі.

30 травня міністр оборони США Ллойд Остін хотів зустрітись з китайським колегою Лі Шанфу на щорічному безпековому форумі в Сінгапурі. Пекін відхилив прохання.

4 червня міністр оборони Китаю Лі Шанфу заявив, що конфлікт між КНР та США стане "катастрофою для світу", та наголосив, що його держава прагне до переговорів, а не конфронтації.