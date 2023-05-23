США уклали військову угоду з Папуа-Новою Гвінеєю для протидії експансії Китаю в регіоні
США підписали нову Угоду про співпрацю у сфері оборони з Папуа-Новою Гвінеєю на тлі зусиль Вашингтона щодо протистояння експансії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні
Офіційна церемонія відбулася в понеділок, під час візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до цієї держави, передає Укрінформ із посиланням на Держдепартамент США.
"Угода модернізує наші відносини у сфері безпеки та замінить застарілу Угоду про статус Збройних сил, а також Меморандум про взаєморозуміння щодо оборонної співпраці",- пояснили в зовнішньополітичному відомстві США.
При цьому уточнюється, що дві країни сформують основу для посилення співпраці у сфері безпеки, що дасть змогу, в тому числі, зміцнити потенціал сил оборони острівної держави, а також "посилити стабільність і безпеку в регіоні".
Передбачається, що нова угода розширить двосторонні та багатосторонні навчання в регіоні та покращить можливості США реагувати на надзвичайні ситуації в регіоні.
Крім того, США й Папуа-Нова Гвінея уклали Угоду щодо протидії незаконним транснаціональним морським операціям.
"Тісні партнерські відносини Америки з демократичними країнами-однодумцями є величезним джерелом стабільності та сили", - підкреслили у цьому зв’язку в Держдепартаменті США.
- Нагадаємо, Китай та Росія стали ключовими темами саміту G7 у Хіросімі.
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