Офіційна церемонія відбулася в понеділок, під час візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до цієї держави, передає Укрінформ із посиланням на Держдепартамент США.

"Угода модернізує наші відносини у сфері безпеки та замінить застарілу Угоду про статус Збройних сил, а також Меморандум про взаєморозуміння щодо оборонної співпраці",- пояснили в зовнішньополітичному відомстві США.

При цьому уточнюється, що дві країни сформують основу для посилення співпраці у сфері безпеки, що дасть змогу, в тому числі, зміцнити потенціал сил оборони острівної держави, а також "посилити стабільність і безпеку в регіоні".

Передбачається, що нова угода розширить двосторонні та багатосторонні навчання в регіоні та покращить можливості США реагувати на надзвичайні ситуації в регіоні.

Крім того, США й Папуа-Нова Гвінея уклали Угоду щодо протидії незаконним транснаціональним морським операціям.

"Тісні партнерські відносини Америки з демократичними країнами-однодумцями є величезним джерелом стабільності та сили", - підкреслили у цьому зв’язку в Держдепартаменті США.