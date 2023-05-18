Про це пише Bloomberg.

"Група семи" стикається з колективними викликами та економічними випробуваннями, оскільки президент РФ Володимир Путін продовжує війну проти України, а постпандемічний Китай активно нарощує свій економічний і стратегічний вплив.

Зазначено, що це одні з головних речей на яких лідери "Великої сімки" - США, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Канада зосередяться під час зустрічі у Хіросімі. Зокрема, одним із найбільших викликів для "Великої сімки" є залучення країн за межами групи, особливо тих, які називають Глобальним Півднем - в Африці, на Близькому Сході, в Латинській Америці та в країнах Азії.

Крім того, лідери G7 об’єднаються зі своїми колегами з Європейського Союзу в Японії, щоб знайти шляхи усунення лазівок обходу санкцій, які введені проти РФ. Вони обговорять можливість майже повної заборони експорту до Росії.

Також має відбутися єдина демонстрація підтримки України, яка готується до контрнаступу.

Bloomberg звертає увагу, що лідери "Великої сімки" стикаються з питанням, як боротися з Китаєм.

Проблема полягає в тому, що, попри всі розмови про диверсифікацію ланцюгів постачання, підтримку промисловості та створення самодостатності в технологічному просторі, країни G7 залишаються певною мірою залежними від другої за величиною економіки світу.