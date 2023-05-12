Країни G7 обговорюють варіанти передачі Україні заморожених активів РФ

Про це повідомляє The Japan Times.

"Група семи обговорює шляхи передачі Україні російських активів, конфіскованих після повномасштабного вторгнення РФ, з юридичними складнощами та внутрішніми обмеженнями, які ускладнюють передачу", - повідомило джерело, знайоме з обговоренням.

За даними видання, один з підходів, що обговорювався під час зустрічі, - націлитися на прибуток, отриманий від продажу цих активів, як спосіб обійти деякі юридичні перешкоди.

Зокрема зазначається, що ключовим чинником є заява США про те, що вони вперше санкціонували передачу конфіскованих російських активів Україні, після цього почалися певні зрушення в процесі.

"Хоча це перший переказ Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відновлення України… він не буде останнім", - заявив генеральний прокурор США Меррік Гарленд.

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Також додається, що спільна цільова група REPO, яка складається з міністрів фінансів, юстиції, торгівлі та внутрішніх справ, а також єврокомісарів уже заморозила або заблокувала російські активи на суму понад 58 мільярдів доларів. REPO включає країни G7, а також Австралію та ЄС.

Зазначається, що зустріч міністрів фінансів та керівників центральних банків завершується в суботу, але очікується, що санкції проти РФ стануть ключовою темою обговорення під час саміту лідерів G7 у Хіросімі наступного тижня.