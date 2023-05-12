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Країни G7 обговорюють варіанти передачі Україні заморожених активів РФ

12 травня, 2023 п'ятниця
15:42
Економіка G7

Країни "Групи семи" обговорюють варіанти того, як можна передати Україні заморожені російські активи

Про це повідомляє The Japan Times.

"Група семи обговорює шляхи передачі Україні російських активів, конфіскованих після повномасштабного вторгнення РФ, з юридичними складнощами та внутрішніми обмеженнями, які ускладнюють передачу", - повідомило джерело, знайоме з обговоренням.

За даними видання, один з підходів, що обговорювався під час зустрічі, - націлитися на прибуток, отриманий від продажу цих активів, як спосіб обійти деякі юридичні перешкоди.

Зокрема зазначається, що ключовим чинником є заява США про те, що вони вперше санкціонували передачу конфіскованих російських активів Україні, після цього почалися певні зрушення в процесі.

"Хоча це перший переказ Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відновлення України… він не буде останнім", - заявив генеральний прокурор США Меррік Гарленд.

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Також додається, що спільна цільова група REPO, яка складається з міністрів фінансів, юстиції, торгівлі та внутрішніх справ, а також єврокомісарів уже заморозила або заблокувала російські активи на суму понад 58 мільярдів доларів. REPO включає країни G7, а також Австралію та ЄС.

Зазначається, що зустріч міністрів фінансів та керівників центральних банків завершується в суботу, але очікується, що санкції проти РФ стануть ключовою темою обговорення під час саміту лідерів G7 у Хіросімі наступного тижня.

  • 23 квітня повідомлялося, що міністри сільського господарства країн G7 висловили стурбованість руйнівним впливом на глобальну продовольчу безпеку розв’язаної Росією війни проти України.
  • 26 квітня стало відомо, що японський уряд розглядає можливість підписання на травневому саміті країн "Групи семи" спільного підсумкового документа щодо ядерного роззброєння та нерозповсюдження.
Світ
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санкції проти Росії
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