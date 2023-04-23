Про це йдеться в комюніке, узгодженому міністрами в неділю за результатами дводенної зустрічі в японському місті Міядзакі, передає Kyodo.

"Ми глибоко стурбовані руйнівним впливом війни на продовольчу безпеку в усьому світі, зокрема через стрибок цін на зерно, паливо та добрива, що непропорційно впливає на найбільш уразливі верстви населення", – йдеться в заяві.

Міністри G7 заявили, що війна ще більше посилила продовольчу нестабільність на тлі змін клімату і втрати біорізноманіття, які негативно впливають на сільськогосподарські культури, воду та родючість ґрунтів.

Вони також оголосили про "План дій Міядзакі" у відповідь на численні складні проблеми, з якими стикаються глобальні продовольчі системи. Він спрямований як на подолання короткострокових викликів, спричинених війною РФ проти України та наслідками пандемії COVID-19, так і досягнення довгострокових цілей зі скорочення викидів парникових газів і збереження біорізноманіття.

Серед пунктів плану є "диверсифікація ланцюгів постачання і визначення шляхів покращення місцевих, регіональних і глобальних продовольчих систем, сталого використання країнами їхніх сільськогосподарських ресурсів та сприяння торгівлі".