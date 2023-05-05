Про це він повідомив у етері Еспресо.

Коментуючи дії майбутніх санкцій з 11 пакета від країн ЄС, Войтко зазначив, що він буде спрямований на те, щоб зупинити можливості Росії, які вона зараз знаходить зараз для того, щоб обходити ці санкції.

"Я б хотів почати, ще з тих санкцій, які були запроваджені у 2014 році. Це були санкції проти Путіна, проти його найближчого оточення, за те, що відбулося вторгнення на Донбасі та окупація Криму. Тоді почалися ці санкції, але як видно було - не всі вони спрацювали й навіть на початку повномасштабної агресії в лютому 2022 року в тих бойових засобах, літаках, танках, які використовувала РФ були, на жаль, елементи, які потрапили з ЄС, через треті країни. І тому основна спрямованість цього пакета буде на те, щоб обійти "лазівки", які Росія зараз знаходить для того, щоб обходити ці санкції, їх потрібно позакривати", - зазначив він.

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Дипломат, зокрема, додав, що наразі є багато інформації про те, що деякі країни, у тому числі й країни ЄС, неактивно використовують ті санкції, які вже запроваджували.

"Скажімо, зараз іде розслідування, генеральний прокурор Болгарії він починає розслідування того, як Болгарія виконує ці санкції. Як вияснилося, є багато тих санкцій, які ця країна ще не запровадила. Є претензії певні у наших партнерів європейських до такої країни ЄС, як Кіпр. Там справді заморожено скажімо 100 млн доларів російських активів, але може бути набагато більше заморожено, а потім і конфісковано, як ми на це сподіваємося. Через треті країни, такі як: Індія, Туреччина, ОАЕ йде обхід цих санкцій і тому зараз ЄС хоче запровадити такі санкції, які вже запровадили США. Тобто вторинні санкції, екстериторіальні", - сказав Войтко.

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Окремо експерт-міжнародник звернув увагу на те, що наразі є не так багато можливостей для ЄС та і для країн G7, бо багато галузей економіки вже охоплені цими санкціями.

"Наприклад, Німеччина, яка 15 квітня закрила свої атомні електростанції, хотіла запровадити санкції проти Росатому, але Франція та її компанія хочуть продовжувати цю співпрацю. Угорщина відома своєю позицією, там буде розширення, бо російська сторона планує розширення атомної електростанції Пакш, тому дуже складно йдуть ці переговори, тому що має бути консенсус усіх країн ЄС щодо запровадження санкцій до тієї ж ядерної енергетики", - додав він.