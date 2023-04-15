Про це інформує Reuters.

Берлін виводить з експлуатації останні три атомні електростанції в країні, завершуючи шістдесятирічний період залежності від ядерної енергетики.

Роботу зупиняють АЕС Emsland, Isar 2 і Neckarwestheim 2 у землях Нижня Саксонія, Баварія і Баден-Вюртемберг відповідно. Вони мали бути виведені з експлуатації ще в останній день минулого року, але уряд продовжив термін їх роботи до середини квітня через різке скорочення використання російського газу та підвищення світових цін на енергоносії.

Зазначається, що після того, як минулого року ці три АЕС забезпечували Німеччину 6% електроенергії, Берлін стикнеться з безпрецедентним завданням: забезпечити енергопостачання без атомної енергії чи російського газу. Тим часом як частка відновлюваних джерел енергії збільшується недостатньо швидкими темпами.

Критики побоюються, що поки в Німеччині не буде створена достатньо потужна інфраструктура для виробництва екологічно чистої енергії, на що можуть піти роки, країна більше використовуватиме види палива, що забруднюють довкілля, такі як вугілля, щоб компенсувати втрати.