Про це інформує Енергоатом.

"Російські окупанти продовжують перетворювати Запорізьку АЕС у військову базу, мінуючи периметр довкола станції. І ці дії не можуть не мати наслідків. За інформацією джерел, біля машинної зали 4-го енергоблока пролунав вибух", - пише пресслужба.

Повідомляється, що росіяни самі заявили про детонацію їхньої міни.

Звуки вибуху чули українські атомники, які продовжують працювати на Запорізькій електростанції. Однак, рашисти намагалися швидко приховати сліди, аби цього не побачили експерти Міжнародного агентства з атомної енергії.

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"Найбільший атомний об'єкт Європи продовжує потерпати від свавілля російських військових та їхніх поплічників, в той час, як український персонал відчайдушно намагається втримати ядерну та радіаційну безпеку всього континенту", - наголошують в Енергоатомі.