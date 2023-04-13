Біля четвертого енергоблока на Запорізькій АЕС вибухнула російська міна, - Енергоатом
Поблизу машинної зали 4-го енергоблока на Запорізькій атомній електростанції вибухнула російська міна. Рашисти самі заявили про детонацію їхнього боєприпасу
Про це інформує Енергоатом.
"Російські окупанти продовжують перетворювати Запорізьку АЕС у військову базу, мінуючи периметр довкола станції. І ці дії не можуть не мати наслідків. За інформацією джерел, біля машинної зали 4-го енергоблока пролунав вибух", - пише пресслужба.
Повідомляється, що росіяни самі заявили про детонацію їхньої міни.
Звуки вибуху чули українські атомники, які продовжують працювати на Запорізькій електростанції. Однак, рашисти намагалися швидко приховати сліди, аби цього не побачили експерти Міжнародного агентства з атомної енергії.
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"Найбільший атомний об'єкт Європи продовжує потерпати від свавілля російських військових та їхніх поплічників, в той час, як український персонал відчайдушно намагається втримати ядерну та радіаційну безпеку всього континенту", - наголошують в Енергоатомі.
- Майже 600 українських військових у жовтні 2022 року спробували відбити Запорізьку атомну електростанцію, але операція провалилася.
- Раніше в Енергоатомі казали, що найбільш імовірним сценарієм звільнення окупованої росіянами Запорізької АЕС є її оточення українськими військами.
- У тимчасово окупованому Енергодарі росіяни викрадають співробітників Запорізької АЕС для "профілактичних бесід" у катівнях, аби змусити їх співпрацювати.
- В Енергоатомі казали, що найбільш імовірним сценарієм звільнення окупованої росіянами Запорізької АЕС є її оточення українськими військами.
- Російські окупанти припускають, що їм доведеться тікати з захопленої Запорізької АЕС. Для цього вони готують попередній план евакуації працівників Росатому.
- Рашисти бояться контрнаступу і намагаються оминати територію поблизу Енергодара Запорізької області, водночас мінують посадки й села навколо міста.
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