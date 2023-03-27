Росія може стати неконтрольованим розповсюджувачем ядерної зброї у світі, - військовий експерт Коваленко
Міжнародному співтовариству потрібно починати дії для того, щоб зупинити Росію як неконтрольованого розповсюджувача ядерної зброї
Про це в ефірі Еспресо розповів військовий експерт Олександр Коваленко.
"Росіяни кожного разу переходять на ядерний шантаж, коли наближається чи відбувається поразка. Коли це відбувалося під час нашого контрнаступу на північному плацдармі - така ж ситуація була з погрозами щодо Чорнобильської АЕС. Потім була Запорізька АЕС, згодом "брудна бомба" - наративи, що її готує Україна. Це шантаж у вигляді - "ми самі використаємо "брудну бомбу" і звинуватимо в цьому Україну", - сказав він.
Коваленко наголосив, що кожного разу, коли в них виникає така проблема - вони вмикають ядерний шантаж.
"Як ми бачимо, це вже дратує не лише міжнародне суспільство, а уже нібито друзів Росії - Китай, Індію. Але росіяни не мають іншого сценарію, як погрожувати. Це останнє, чим вони можуть погрожувати. Небезпека у тому, що Росія може стати розповсюджувачем ядерної зброї у світі. Сьогодні вони пояснюють тим, що Лукашенко до них звернувся із запитом про розміщення ядерної зброї у Білорусі. А якщо це завтра зробить, наприклад, Башар Асад і на території Сирії буде розміщено ядерну зброю? Ніколас Мадуро, Венесуела?", - додав експерт.
На його думку, це уже проблема міжнародна.
"Міжнародному співтовариству уже потрібно починати щось робити для того, щоб зупинити Росію як неконтрольованого розповсюджувача ядерної зброї. Це той прецедент, на який жодна інша країна з ядерного клубу ніколи не йшла - збільшення кількості користувачів ядерною зброєю", - підсумував Коваленко.
- Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.
- В Інституті вивчення війни повідомили, що Путін заявив про розташування тактичної ядерної зброї у Білорусі, аби налякати Захід та знизити ефективність контрнаступу України.
- А секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі підвищує рівень відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна. Своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що цією заявою Володимир Путін зізнається у страху програти війну.
- У МЗС Німеччини розкритикували розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі та назвали це "спробою залякування". А Міністерство закордонних справ України відреагувало на наміри Росії розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю та вимагає скликати Радбез ООН.
- Своєю чергою голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, якщо РФ розмістить ядерну зброю у Білорусі, то ЄС запровадить нові санкції. Натомість польське міністерство закордонних справ назвало такий намір президента Росії кроком до подальшого втягування країни у військову машину.
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