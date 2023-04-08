У жовтні ЗСУ намагалися звільнити ЗАЕС, але невдало, - The Times
Майже 600 українських військових у жовтні 2022 року спробували відбити Запорізьку атомну електростанцію, але операція провалилася
Про це повідомляє The Times із посиланням на джерела в українських спецпідрозділах, воєнній розвідці та військово-морських силах.
Зазначається, що про спецоперацію ЗСУ повідомляли в Міноборони РФ та представники окупаційних адміністрацій. Проте Україна офіційно не визнавала спроби штурму.
Як повідомляють журналісти, близько 600 добре підготовлених українських військових наступали в ніч проти 19 жовтня. Вони спробували висадитися на лівий берег Дніпра на 30 катерах із великокаліберними кулеметами, гранатометами MK-19 і протитанковими засобами.
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"Ідея полягала в тому, що в бою зможе брати участь лише піхота. Вони не зможуть застосувати проти нас артилерію, оскільки це є атомна станція", - сказав один із військових.
Видання пише, що українці не очікували на серйозний опір. Український військовий розповів, що російські окупанти звели щільну оборону та замінували територію. А коли бійці почали наближатися, то російські війська підтягнули танки й артилерію та почали обстрілювати військових на катерах.
Водночас для прикриття висадки на Дніпро Сили оборони обстрілювали позиції РФ, зокрема системами HIMARS. Урешті-решт лише невелика група українських військових дісталася берега. Вони почали тригодинну перестрілку з російськими військами на околиці Енергодара, але були змушені відступити, пишуть журналісти.
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Водночас The Times пише, що силовий штурм Запорізької АЕС може призвести до витоку радіації. Тож гендиректор "Енергоатому" Петро Котін припустив, що повернути станцію під контроль України вдасться, коли українські військові звільнять території у бік Криму та Мелітополя.
"Це єдиний варіант (повернути електростанцію – ред.) без безпосереднього обстрілу і прямого наступу на територію станції. Дуже небезпечно робити такі речі (вести вогонь – ред.) поруч із ядерними матеріалами", – сказав він.
- Раніше в Енергоатомі казали, що найбільш імовірним сценарієм звільнення окупованої росіянами Запорізької АЕС є її оточення українськими військами.
- Під час останнього візиту на ЗАЕС гендиректор МАГАТЕ Гроссі сказав, що станцію захистити неможливо.
- Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи ситуацію навколо окупованої Запорізької АЕС, назвав МАГАТЕ неефективним і некомпетентним.
- У тимчасово окупованому Енергодарі росіяни викрадають співробітників Запорізької АЕС для "профілактичних бесід" у катівнях, аби змусити їх співпрацювати.
- Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі зустрівся з російськими чиновниками в Калінінграді для переговорів щодо забезпечення безпеки тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.
- 7 квітня повідомлялося, що у четвер рашисти у масках викрали та вивезли чотирьох працівників Запорізької атомної електростанції у невідоме місце.
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