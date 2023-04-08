У жовтні ЗСУ намагалися звільнити ЗАЕС, але невдало, - The Times

Про це повідомляє The Times із посиланням на джерела в українських спецпідрозділах, воєнній розвідці та військово-морських силах.

Зазначається, що про спецоперацію ЗСУ повідомляли в Міноборони РФ та представники окупаційних адміністрацій. Проте Україна офіційно не визнавала спроби штурму.

Як повідомляють журналісти, близько 600 добре підготовлених українських військових наступали в ніч проти 19 жовтня. Вони спробували висадитися на лівий берег Дніпра на 30 катерах із великокаліберними кулеметами, гранатометами MK-19 і протитанковими засобами.

Читайте також: Росія може стати неконтрольованим розповсюджувачем ядерної зброї у світі, - військовий експерт Коваленко

"Ідея полягала в тому, що в бою зможе брати участь лише піхота. Вони не зможуть застосувати проти нас артилерію, оскільки це є атомна станція", - сказав один із військових.

Видання пише, що українці не очікували на серйозний опір. Український військовий розповів, що російські окупанти звели щільну оборону та замінували територію. А коли бійці почали наближатися, то російські війська підтягнули танки й артилерію та почали обстрілювати військових на катерах.

Водночас для прикриття висадки на Дніпро Сили оборони обстрілювали позиції РФ, зокрема системами HIMARS. Урешті-решт лише невелика група українських військових дісталася берега. Вони почали тригодинну перестрілку з російськими військами на околиці Енергодара, але були змушені відступити, пишуть журналісти.

Читайте також: Енергетики підключили Запорізьку АЕС до енергосистеми України

Водночас The Times пише, що силовий штурм Запорізької АЕС може призвести до витоку радіації. Тож гендиректор "Енергоатому" Петро Котін припустив, що повернути станцію під контроль України вдасться, коли українські військові звільнять території у бік Криму та Мелітополя.

"Це єдиний варіант (повернути електростанцію – ред.) без безпосереднього обстрілу і прямого наступу на територію станції. Дуже небезпечно робити такі речі (вести вогонь – ред.) поруч із ядерними матеріалами", – сказав він.