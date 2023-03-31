Подоляк назвав МАГАТЕ неефективним і некомпетентним через неможливість вирішити проблему з окупованою ЗАЕС
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи ситуацію навколо окупованої Запорізької АЕС, назвав МАГАТЕ неефективним і некомпетентним
Про це він заявив в інтерв'ю 24 каналу.
Подоляк зазначив, що за пів року Міжнародне агентство з атомної енергії не просунулось у питанні створення безпечної зони навколо окупованої росіянами Запорізької АЕС.
"Це підкреслює якість цих міжнародних інституцій і впливи на ці інституції Росії. Вони суттєві. На жаль, це тільки голослівні твердження, які не мають ніякого бажання бути реалізованими у якомусь конкретному логічному плані. Тобто приїхали, щось заявили, виконали свою місію", - сказав радник керівника ОП.
За його словами, представники МАГАТЕ ні на що не впливають, а просто фіксують те, про що й так усі знають: обстріли, перебування важкої техніки поблизу станції та знущання з персоналу.
"Це свідчить про ефективність і компетентність цих міжнародних інститутів. Ми починали з ООН, так само й МАГАТЕ", - наголосив Подоляк.
- Під час останнього візиту на ЗАЕС гендиректор МАГАТЕ Гроссі сказав, що станцію захистити неможливо.
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