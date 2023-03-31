Про це він заявив в інтерв'ю 24 каналу.

Подоляк зазначив, що за пів року Міжнародне агентство з атомної енергії не просунулось у питанні створення безпечної зони навколо окупованої росіянами Запорізької АЕС.

"Це підкреслює якість цих міжнародних інституцій і впливи на ці інституції Росії. Вони суттєві. На жаль, це тільки голослівні твердження, які не мають ніякого бажання бути реалізованими у якомусь конкретному логічному плані. Тобто приїхали, щось заявили, виконали свою місію", - сказав радник керівника ОП.

За його словами, представники МАГАТЕ ні на що не впливають, а просто фіксують те, про що й так усі знають: обстріли, перебування важкої техніки поблизу станції та знущання з персоналу.

"Це свідчить про ефективність і компетентність цих міжнародних інститутів. Ми починали з ООН, так само й МАГАТЕ", - наголосив Подоляк.