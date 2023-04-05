Про це Рафаель Гроссі написав у twitter.

"Сьогодні в Калінінграді я зустрівся з високопоставленими російськими чиновниками з кількох відомств. Я продовжую свої зусилля щодо захисту Запорізької атомної електростанції", - написав посадовець.

Гроссі також додав, що його нещодавній візит на ЗАЕС підтвердив "нагальну необхідність досягнення цієї життєво важливої мети, яка відповідає загальним інтересам".