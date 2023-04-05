Очільник МАГАТЕ Гроссі обговорив безпеку ЗАЕС з російськими чиновниками
Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі зустрівся з російськими чиновниками в Калінінграді для переговорів щодо забезпечення безпеки тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції
Про це Рафаель Гроссі написав у twitter.
"Сьогодні в Калінінграді я зустрівся з високопоставленими російськими чиновниками з кількох відомств. Я продовжую свої зусилля щодо захисту Запорізької атомної електростанції", - написав посадовець.
Гроссі також додав, що його нещодавній візит на ЗАЕС підтвердив "нагальну необхідність досягнення цієї життєво важливої мети, яка відповідає загальним інтересам".
- Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи ситуацію навколо окупованої Запорізької АЕС, назвав МАГАТЕ неефективним і некомпетентним.
- У тимчасово окупованому Енергодарі росіяни викрадають співробітників Запорізької АЕС для "профілактичних бесід" у катівнях, аби змусити їх співпрацювати.
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