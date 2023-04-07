Російські військові викрали чотирьох працівників Запорізької АЕС

Про це інформує Енергоатом.

"Ввечері 6 квітня окупанти у масках вдерлися до одного із приміщень тимчасово окупованої Запорізької АЕС та забрали чотирьох працівників служби фізичного захисту станції", - пише пресслужба.

Працівників вивезли в невідомому напрямку, їхнє місце перебування невідоме.

Повідомляється, що всі четверо атомників вважалися лояльними до окупаційного керівництва станції та підписали контракти з фейковою АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

Серед затриманих був заступник "начальника" служби Марк Волков, який сприяв незаконній діяльності рашистів на Запорізькій атомній електростанції.

"Попри "офіційний" перехід на роботу до окупантів, їхні боси не можуть віднайти у затриманих паспорти РФ: чи то не взяли поки, чи ретельно приховують. Можливо, таким чином вони прагнуть "пройти між крапельками", аби після деокупації не потрапити до списку колаборантів, і саме це не сподобалось рашистам", - припускають в Енергоатомі.

Водночас ситуація на тимчасово окупованій ЗАЕС стає дедалі напруженішою, російські війська влаштовують перевірки та пошуки, і навіть співпраця з окупантами не рятує від допитів.