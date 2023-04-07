Російські військові викрали чотирьох працівників Запорізької АЕС
У четвер рашисти у масках викрали та вивезли чотирьох працівників Запорізької атомної електростанції у невідоме місце
Про це інформує Енергоатом.
"Ввечері 6 квітня окупанти у масках вдерлися до одного із приміщень тимчасово окупованої Запорізької АЕС та забрали чотирьох працівників служби фізичного захисту станції", - пише пресслужба.
Працівників вивезли в невідомому напрямку, їхнє місце перебування невідоме.
Повідомляється, що всі четверо атомників вважалися лояльними до окупаційного керівництва станції та підписали контракти з фейковою АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".
Серед затриманих був заступник "начальника" служби Марк Волков, який сприяв незаконній діяльності рашистів на Запорізькій атомній електростанції.
"Попри "офіційний" перехід на роботу до окупантів, їхні боси не можуть віднайти у затриманих паспорти РФ: чи то не взяли поки, чи ретельно приховують. Можливо, таким чином вони прагнуть "пройти між крапельками", аби після деокупації не потрапити до списку колаборантів, і саме це не сподобалось рашистам", - припускають в Енергоатомі.
Водночас ситуація на тимчасово окупованій ЗАЕС стає дедалі напруженішою, російські війська влаштовують перевірки та пошуки, і навіть співпраця з окупантами не рятує від допитів.
- 27 березня гендиректор МАГАТЕ зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
- Раніше в Енергоатомі казали, що найбільш імовірним сценарієм звільнення окупованої росіянами Запорізької АЕС є її оточення українськими військами.
- Під час останнього візиту на ЗАЕС гендиректор МАГАТЕ Гроссі сказав, що станцію захистити неможливо.
- Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи ситуацію навколо окупованої Запорізької АЕС, назвав МАГАТЕ неефективним і некомпетентним.
- У тимчасово окупованому Енергодарі росіяни викрадають співробітників Запорізької АЕС для "профілактичних бесід" у катівнях, аби змусити їх співпрацювати.
- Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі зустрівся з російськими чиновниками в Калінінграді для переговорів щодо забезпечення безпеки тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.
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