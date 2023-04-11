Про це інформує мер Енергодара Дмитро Орлов.

"Окупанти намагаються замінувати все навколо Енергодара. Якщо до цього моменту було заміновано виключно берегову лінію і територію по периметру атомної станції, то зараз вони вже перейшли до мінування по навколишніх селах, по лісосмугах, по посадках", - розповів міський голова.

Ймовірно, ворог побоюється контрнаступу Збройних Сил України, припускає Орлов, адже росіяни не тримають військову техніку в місті, її розташовують у довколишніх селах і на АЕС.

Читайте також: Росія може стати неконтрольованим розповсюджувачем ядерної зброї у світі, - військовий експерт Коваленко

"Окупанти, скажімо так, окопались на АЕС і використовують технологічні приміщення, щоб убезпечити себе, бо розуміють, що ЗСУ в жодному разі не будуть атакувати найбільшу станцію Європи. Вони фактично там днюють, ночують, влаштовують склади боєприпасів. Приблизно останні два тижні місцеві жителі фіксують, що окупанти посилюють мінування, тиск на блокпостах. Виїхати з міста вже неможливо, якщо немає папірця, який вони називають російським паспортом", - наголошує мер.

Збільшується тиск на мирних жителів тимчасово окупованого міста.

Читайте також: Енергетики підключили Запорізьку АЕС до енергосистеми України

"Особливо це стосується тих, хто не пішов на співпрацю, не отримав паспорта, не уклав контракт із фейковою компанією від Росатому. І ризик загриміти в підвали майже у кожного, хто стикається з окупантами на вулиці. Попри все не тільки енергодарці, а й самі окупанти розуміють, що Енергодар буде звільнений. Енергодарці чекають на Збройні Сили України. Окупанти й колаборанти теж чекають. І дедалі більше та помітніше нервують", - додав Орлов.