Російські окупанти намагаються замінувати всю територію навколо Енергодара, - мер
Рашисти бояться контрнаступу і намагаються оминати територію поблизу Енергодара Запорізької області, водночас мінують посадки й села навколо міста
Про це інформує мер Енергодара Дмитро Орлов.
"Окупанти намагаються замінувати все навколо Енергодара. Якщо до цього моменту було заміновано виключно берегову лінію і територію по периметру атомної станції, то зараз вони вже перейшли до мінування по навколишніх селах, по лісосмугах, по посадках", - розповів міський голова.
Ймовірно, ворог побоюється контрнаступу Збройних Сил України, припускає Орлов, адже росіяни не тримають військову техніку в місті, її розташовують у довколишніх селах і на АЕС.
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"Окупанти, скажімо так, окопались на АЕС і використовують технологічні приміщення, щоб убезпечити себе, бо розуміють, що ЗСУ в жодному разі не будуть атакувати найбільшу станцію Європи. Вони фактично там днюють, ночують, влаштовують склади боєприпасів. Приблизно останні два тижні місцеві жителі фіксують, що окупанти посилюють мінування, тиск на блокпостах. Виїхати з міста вже неможливо, якщо немає папірця, який вони називають російським паспортом", - наголошує мер.
Збільшується тиск на мирних жителів тимчасово окупованого міста.
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"Особливо це стосується тих, хто не пішов на співпрацю, не отримав паспорта, не уклав контракт із фейковою компанією від Росатому. І ризик загриміти в підвали майже у кожного, хто стикається з окупантами на вулиці. Попри все не тільки енергодарці, а й самі окупанти розуміють, що Енергодар буде звільнений. Енергодарці чекають на Збройні Сили України. Окупанти й колаборанти теж чекають. І дедалі більше та помітніше нервують", - додав Орлов.
- Майже 600 українських військових у жовтні 2022 року спробували відбити Запорізьку атомну електростанцію, але операція провалилася.
- Раніше в Енергоатомі казали, що найбільш імовірним сценарієм звільнення окупованої росіянами Запорізької АЕС є її оточення українськими військами.
- Під час останнього візиту на ЗАЕС гендиректор МАГАТЕ Гроссі сказав, що станцію захистити неможливо.
- Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи ситуацію навколо окупованої Запорізької АЕС, назвав МАГАТЕ неефективним і некомпетентним.
- У тимчасово окупованому Енергодарі росіяни викрадають співробітників Запорізької АЕС для "профілактичних бесід" у катівнях, аби змусити їх співпрацювати.
- Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі зустрівся з російськими чиновниками в Калінінграді для переговорів щодо забезпечення безпеки тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.
- 7 квітня повідомлялося, що у четвер рашисти у масках викрали та вивезли чотирьох працівників Запорізької атомної електростанції у невідоме місце.
- Окупанти зводять додатковий паркан, щоб огородити під'їзди до Запорізької атомної електростанції. Працівники ЗАЕС тепер змушені долати пішки частину маршруту.
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