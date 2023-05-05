Про це він повідомив у етері Еспресо.

Коментуючи події саміту ПАЧЕС у Туреччині Ахтем Чийгоз зазначив, що Росія намагалася підтвердити мандати своїх 9 представників, проте їм не вдалося це зробити.

"Тут вони приїхали й знову намагалися підтвердити мандати цих злочинців. Але наша реакція, наші дії, наші емоції - згуртували біля України партнерів, які вчора ще, чесно кажучи, не були дуже рішучими. І румуни, і болгари, і македонці, й азербайджанці, й грузини - вони всі підтримують", - сказав він.

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Депутат заявив, що факт того, що Росія не отримала підтвердження мандатів та вдруге не отримала посаду заступника Генеральної Асамблеї ПАЧЕС. - це і є основна робота зараз.

"Знаєте, коли починають розповідати про економічні перспективи у Чорноморському басейні - ми всі їх перебиваємо кожного разу і кажемо, що поки Росія є там - ніяких перспектив не може бути й всі ваші плани "підвисають" у повітрі, тому що ви бачите, що зерновий коридор шантажує Росія і, чесно кажучи, дуже важко впливати на те, щоб цей коридор працював і надалі", - зазначив Чийгоз.

Довідка

Парламентська асамблея Організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) була створена 26 лютого 1993 року. До її складу після виключення Росії входять 12 країн: Албанія, Азербайджан, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Македонія, Молдова, Румунія, Росія, Сербія, Туреччина та Україна.

4-5 травня в Анкарі проходить 61-а Генеральна Асамблея ПАЧЕС. Напередодні заходу президія Меджлісу кримськотатарського народу заявила про неприпустимість підтвердження мандатів членів національної делегації РФ як членів ПАЧЕС.

Олександр Маріковський так описав ситуацію напередодні саміті на своїй фейсбук-сторінці:

"Не так давно ПАЧЕС із маргінальної проросійської міжнародної організації став новим фронтом і для України. Пам’ятаєте десь 3-4 місяці тому російська делегація під вигуки "Убивці, насильники, мародьори" залишала асамблею і обіцяла більше не платити внески? Ці суки повертаються. Щоб знову відстоювати свої мандати в організації, яких завдяки нашим діям лише 2, коли у інших країн їх 5-10. Готуються маніпуляції! Тут все не просто! Але з собою прапори з Донбасу розписані хлопцями, мотивація до Перемоги, командний дух та Свята віра в ЗСУ!! Тому кожен на своєму фронті! Б’ємося за наше Чорне море і наш український вплив тут".