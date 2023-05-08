США та Китай прагнуть стабілізувати відносини

Про це інформує Reuters.

У понеділок міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан заявив, що існує нагальна потреба в нормалізації китайсько-американських відносин після низки "помилкових слів і вчинків", які призвели до їх заморожування. Зокрема під час зустрічі з послом США Ніколасом Бернсом у Пекіні він підкреслив, що Сполучені Штати повинні виправити своє ставлення до тайванського питання. Також він наголосив, що Штати не повинні відходити від принципів "єдиного Китаю".

"Пріоритетом є стабілізація китайсько-американських відносин, уникнення спадної спіралі та запобігання будь-яким нещасним випадкам між Китаєм і Сполученими Штатами", - сказав Ціль Ґан.

Своєю чергою Бернс у своєму дописі у твіттері також заговорив про стабілізацію відносин між країнами.

"Ми обговорили виклики у американо-китайських відносинах і необхідність стабілізації зв'язків і розширення комунікацій на високому рівні", - написав він.

Минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання на проведення візиту посла країни до Китаю. Він також зазначив, що важливо відновити регулярні лінії зв'язку з Китаєм на всіх рівнях.

Крім того, минулого тижня посланник США з питань клімату Джон Керрі заявив, що Китай запросив його відвідати країну найближчим часом. Причиною візиту зазначили переговори щодо запобігання глобальній кліматичній кризі. Агентство пише, що це зміцнює надію на відновлення відносин між державами.