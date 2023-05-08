США та Китай прагнуть стабілізувати відносини
Сполучені Штати Америки та Китай заявили, що прагнуть стабілізувати китайсько-американські відносини після глибокого їх заморожування
Про це інформує Reuters.
У понеділок міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан заявив, що існує нагальна потреба в нормалізації китайсько-американських відносин після низки "помилкових слів і вчинків", які призвели до їх заморожування. Зокрема під час зустрічі з послом США Ніколасом Бернсом у Пекіні він підкреслив, що Сполучені Штати повинні виправити своє ставлення до тайванського питання. Також він наголосив, що Штати не повинні відходити від принципів "єдиного Китаю".
"Пріоритетом є стабілізація китайсько-американських відносин, уникнення спадної спіралі та запобігання будь-яким нещасним випадкам між Китаєм і Сполученими Штатами", - сказав Ціль Ґан.
Своєю чергою Бернс у своєму дописі у твіттері також заговорив про стабілізацію відносин між країнами.
"Ми обговорили виклики у американо-китайських відносинах і необхідність стабілізації зв'язків і розширення комунікацій на високому рівні", - написав він.
Минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання на проведення візиту посла країни до Китаю. Він також зазначив, що важливо відновити регулярні лінії зв'язку з Китаєм на всіх рівнях.
Крім того, минулого тижня посланник США з питань клімату Джон Керрі заявив, що Китай запросив його відвідати країну найближчим часом. Причиною візиту зазначили переговори щодо запобігання глобальній кліматичній кризі. Агентство пише, що це зміцнює надію на відновлення відносин між державами.
- Протягом останніх років Пекін проводить політику дипломатичної ізоляції Тайваню, змушуючи інші країни визнати його частиною "єдиного Китаю" та неодноразово погрожував вторгненням.
- Вже наступного дня після візиту Емманюеля Макрона, Китай розпочав масштабні військові навчання навколо Тайваню відпрацьовуючи ракетну атаку та оточення острова. Навчання стало відповіддю на 10-денне дипломатичне турне президента Тайваню Цай Ін Вень до країн Центральної Америки та зустрічі з урядовцями США в Каліфорнії. Зокрема, вона зустрічалася з Кевіном Макарті, спікером Палати представників Конгресу США від республіканців.
- Наступного дня після імітації Китаєм "високоточних ударів" по Тайваню міністр закордонних справ Джозеф Ву заявив, що Пекін може готуватися до початку вторгнення на острів. Також Китай планував провести інтенсивні військові навчання на тлі напруженості зі США.
- 3 травня посол США в Китаї Ніколас Бернс заявив, що Америка готова вести переговори з Китаєм на високому рівні і прагне налагодити ефективніші канали зв'язку між країнами.
- 5 травня розвідка США повідомила, що Китай готує силовий сценарій захоплення Тайваню, але віддав би перевагу мирному возз'єднанню. Згодом стало відомо, що у разі виникнення збройного конфлікту між Китаєм і Тайванем світова економіка втрачатиме до $1 трлн щорічно протягом перших кількох років.
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