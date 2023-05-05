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Китай готується до захоплення Тайваню, але хотів би "мирного возз’єднання", - розвідка США

5 травня, 2023 п'ятниця
07:54
Світ Тайвань

Китай готує силовий сценарій захоплення Тайваню, але віддав би перевагу мирному возз'єднанню

Про це заявила директор національної розвідки США Евріл Хейнс, йдеться у щорічному звіті оцінки загроз.

"Реальність така, що Китай доручив своїм збройним силам забезпечити військовий варіант дій, щоб по суті бути в змозі взяти його (Тайвань - ред.) без занепокоєння з приводу нашого втручання", - заявила Хейнс.

За її словами, плани Китаю впливатимуть на вироблення ним подальших кроків.

Новини
Китай
Тайвань
США
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