Китай готується до захоплення Тайваню, але хотів би "мирного возз’єднання", - розвідка США
Китай готує силовий сценарій захоплення Тайваню, але віддав би перевагу мирному возз'єднанню
Про це заявила директор національної розвідки США Евріл Хейнс, йдеться у щорічному звіті оцінки загроз.
"Реальність така, що Китай доручив своїм збройним силам забезпечити військовий варіант дій, щоб по суті бути в змозі взяти його (Тайвань - ред.) без занепокоєння з приводу нашого втручання", - заявила Хейнс.
За її словами, плани Китаю впливатимуть на вироблення ним подальших кроків.
- Протягом останніх років Пекін проводить політику дипломатичної ізоляції Тайваню, змушуючи інші країни визнати його частиною "єдиного Китаю" та неодноразово погрожував вторгненням.
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