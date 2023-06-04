Про це він сказав на саміті безпеки у Сінгапурі, повідомляє Reuters.

Міністр зазначив, що світ "достатньо великий для того, аби Китай і США могли розвиватися окремо", проте наголосив, що сторони мають і надалі шукати можливості для співпраці.

"Однак це не повинно утримувати обидві сторони від пошуку точок дотику та спільних інтересів для розвитку двосторонніх зв’язків і поглиблення співпраці. Беззаперечно, що серйозний конфлікт або протистояння між Китаєм і США стане нестерпною катастрофою для світу", - сказав він.

Таку заяву Лі Шанфу оприлюднив через чергове загострення відносин між країнами, яке виникло через суперечки у Південнокитайському морі. Видання розповідає, що ВМС США у суботу заявили, нібито китайський есмінець здійснив небезпечні маневри поблизу військового корабля США в Тайванській протоці.

Військові Китаю розкритикували Сполучені Штати та Канаду за "навмисне провокування ризику", командування США повідомило, що американські та канадські кораблі працюють у звичайному режимі та в умовах свободи у відкритому морі. Міністерка оборони Канади Аніта Ананд своєю чергою зазначила, що Канада продовжуватиме плавати там, де це дозволено міжнародним правом, включаючи протоку.

Reuters зазначає, що міністр оборони США Ллойд Остін у своїй промові на саміті в суботу дорікнув Китаю за відмову вести військові переговори та наголосив, що перемовини між державами "це не нагорода, а необхідність". Лі Шанфу на це відповів, заявивши, що "взаємоповага має переважати над гегемонією".