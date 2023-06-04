"Конфлікт між США та Китаєм стане катастрофою для світу": міністр оборони КНР про необхідність діалогу між країнами
Міністр оборони Китаю Лі Шанфу заявив, що конфлікт між КНР та США стане "катастрофою для світу", та наголосив, що його держава прагне до переговорів, а не конфронтації
Про це він сказав на саміті безпеки у Сінгапурі, повідомляє Reuters.
Міністр зазначив, що світ "достатньо великий для того, аби Китай і США могли розвиватися окремо", проте наголосив, що сторони мають і надалі шукати можливості для співпраці.
"Однак це не повинно утримувати обидві сторони від пошуку точок дотику та спільних інтересів для розвитку двосторонніх зв’язків і поглиблення співпраці. Беззаперечно, що серйозний конфлікт або протистояння між Китаєм і США стане нестерпною катастрофою для світу", - сказав він.
Таку заяву Лі Шанфу оприлюднив через чергове загострення відносин між країнами, яке виникло через суперечки у Південнокитайському морі. Видання розповідає, що ВМС США у суботу заявили, нібито китайський есмінець здійснив небезпечні маневри поблизу військового корабля США в Тайванській протоці.
Військові Китаю розкритикували Сполучені Штати та Канаду за "навмисне провокування ризику", командування США повідомило, що американські та канадські кораблі працюють у звичайному режимі та в умовах свободи у відкритому морі. Міністерка оборони Канади Аніта Ананд своєю чергою зазначила, що Канада продовжуватиме плавати там, де це дозволено міжнародним правом, включаючи протоку.
Reuters зазначає, що міністр оборони США Ллойд Остін у своїй промові на саміті в суботу дорікнув Китаю за відмову вести військові переговори та наголосив, що перемовини між державами "це не нагорода, а необхідність". Лі Шанфу на це відповів, заявивши, що "взаємоповага має переважати над гегемонією".
- Міністр оборони США Ллойд Остін хотів зустрітись з китайським колегою Лі Шанфу на щорічному безпековому форумі в Сінгапурі. Пекін відхилив прохання.
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