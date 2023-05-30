Китай відхилив запит США щодо зустрічі очільників оборонних відомств
Міністр оборони США Ллойд Остін хотів зустрітись з китайським колегою Лі Шанфу на щорічному безпековому форумі в Сінгапурі. Пекін відхилив прохання
Про це інформує Reuters.
Китай відмовився від пропозиції США провести зустріч між міністрами оборони країн на щорічному форумі з безпеки цими вихідними.
"Уночі КНР повідомила США, що вони відхилили наше запрошення на початку травня для зустрічі міністра Ллойда Остіна з міністром національної оборони КНР Лі Шанфу в Сінгапурі", - йдеться в заяві Пентагону.
Повідомляється, що це свідчить про зростання напруги між двома державами.
Пентагон висловив свою позицію щодо необхідності відкритого діалогу, щоб гарантувати, що конкуренція не переросте в конфлікт.
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