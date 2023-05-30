Китай відхилив запит США щодо зустрічі очільників оборонних відомств

Про це інформує Reuters.

Китай відмовився від пропозиції США провести зустріч між міністрами оборони країн на щорічному форумі з безпеки цими вихідними.

"Уночі КНР повідомила США, що вони відхилили наше запрошення на початку травня для зустрічі міністра Ллойда Остіна з міністром національної оборони КНР Лі Шанфу в Сінгапурі", - йдеться в заяві Пентагону.

Повідомляється, що це свідчить про зростання напруги між двома державами.

Пентагон висловив свою позицію щодо необхідності відкритого діалогу, щоб гарантувати, що конкуренція не переросте в конфлікт.