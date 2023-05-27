Про це Кулеба сказав під час свого відеозвернення.

Очільник українського МЗС зазначив, що після появи такої інформації він зв’язався зі своїми європейськими колегами зі столиць, куди приїздив Лі Хуей, і жоден з них не підтвердив її.

"Жоден з них не підтверджує, що озвучувалися чи велися перемовини про те, щоб визнати за Росією ті території, на яких зараз в Україні РФ перебуває. Закликаю вас зберігати холодний розум, здоровий глузд, не реагувати емоційно на кожну публікацію. Ми контролюємо процес, ніхто за спиною України робити проти нас нічого не буде", – сказав міністр.

Він додав, що Україна продовжить вести діалог з Китаєм, але "він вестиметься відповідно до трьох базових принципів": взаємна повага до територіальної цілісності, жодні пропозиції, які передбачають територіальні поступки, Україна розглядати не буде, ніякого замороженого конфлікту.