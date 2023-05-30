Пекін заперечує, що вимагав визнати окупацію РФ територій України
Пекін заперечила інформацію про те, що спецпредставник Лі Хуей під час європейського турне закликав визнати окупацію Росією українських територій
Про це повідомила речниця МЗС Китаю Мао Нін, інформує пресслужба міністерства.
"Китай своєчасно оприлюднив інформацію про візит спеціального представника Лі Хуея. Зверніться до неї для отримання достовірної інформації. Я також зазначила, що міністр закордонних справ України публічно заявив, що він зв'язався з іншими сторонами. Жодна країна не повідомила, що спеціальний представник Лі Хуей зробив заяви, про які повідомляє WSJ".
- Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на європейських дипломатів повідомляло, що Лі Хуей закликав до негайного припинення вогню, при цьому визнаючи окупацію РФ українських територій.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію про те, що китайський посол Лі Хуей у межах свого турне Європою для сприяння "врегулюванню" війни Росії проти України пропонував закликати до негайного припинення вогню, при цьому визнаючи окупацію РФ українських територій.
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