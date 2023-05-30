Пекін заперечує, що вимагав визнати окупацію РФ територій України

Про це повідомила речниця МЗС Китаю Мао Нін, інформує пресслужба міністерства.

"Китай своєчасно оприлюднив інформацію про візит спеціального представника Лі Хуея. Зверніться до неї для отримання достовірної інформації. Я також зазначила, що міністр закордонних справ України публічно заявив, що він зв'язався з іншими сторонами. Жодна країна не повідомила, що спеціальний представник Лі Хуей зробив заяви, про які повідомляє WSJ".