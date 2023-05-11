Про це повідомили у Білому Домі



Зокрема, зазначається, що обидві сторони провели відверту, змістовну та конструктивну дискусію з таких ключових питань: двосторонні відносини між США та Китаєм, проблеми глобальної та регіональної безпеки, війна Росії проти України та проблеми, пов'язані з каналами.

"Ця зустріч була частиною наших постійних зусиль з підтримки відкритого спілкування та відповідального управління конкуренцією", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі Білого дому також додали, що на основі обміну інформацією між президентом США Джо Байденом і президентом Китаю Сі Цзіньпіном обидві сторони домовилися підтримувати ключові стратегічні канали зв’язку для досягнення своїх цілей.