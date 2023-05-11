Головна тема - Україна: радник президента США з національної безпеки зустрівся з радником Сі Цзіньпіна
11 травня радник з національної безпеки США Джейк Салліван провів зустріч з членом Політбюро Комуністичної партії Китаю та директором офісу Комісії у закордонних справах Ван I
Про це повідомили у Білому Домі
Зокрема, зазначається, що обидві сторони провели відверту, змістовну та конструктивну дискусію з таких ключових питань: двосторонні відносини між США та Китаєм, проблеми глобальної та регіональної безпеки, війна Росії проти України та проблеми, пов'язані з каналами.
"Ця зустріч була частиною наших постійних зусиль з підтримки відкритого спілкування та відповідального управління конкуренцією", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі Білого дому також додали, що на основі обміну інформацією між президентом США Джо Байденом і президентом Китаю Сі Цзіньпіном обидві сторони домовилися підтримувати ключові стратегічні канали зв’язку для досягнення своїх цілей.
- 8 травня Reuters написали, що Сполучені Штати Америки та Китай заявили, що прагнуть стабілізувати китайсько-американські відносини після глибокого їх заморожування
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