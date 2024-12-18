Сенат Чехії визнав депортацію кримських татар геноцидом

Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький.

"Сенатори проголосували одноголосно. Блискуче говорив про необхідність підтримки України у нашій боротьбі лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв", – написав Княжицький.

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