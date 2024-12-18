Сенат Чехії визнав депортацію кримських татар геноцидом
У середу, 18 грудня, сенат Чехії одноголосно визнав депортацію кримськотатарського народу геноцидом
Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький.
"Сенатори проголосували одноголосно. Блискуче говорив про необхідність підтримки України у нашій боротьбі лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв", – написав Княжицький.
Читайте також: Ніхто не повинен говорити про Крим без кримських татар
- Парламент Естонії 16 жовтня визнав депортацію кримських татар 1944 року актом геноциду.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.68 Купівля 41.68Продаж 42.17
- EUR Купівля 43.75Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе