Особливо обурюють ксенофобські натяки, які висловлюють шановані мною політики та активісти. Як можна не усвідомлювати роль, яку грав і продовжує грати кримськотатарський народ для відстоювання наших інтересів у Криму?

Ми просто зобовʼязані зробити все, щоб максимально швидко забезпечити національно-територіальну кримськотатарську автономію у Криму. Це ледь не єдиний спосіб, щоб дістати найширшу підтримку міжнародної спільноти для деокупації Криму.

Якщо ми не хочемо, щоб хтось говорив про Україну без України, то так само ніхто не повинен говорити про Крим без кримських татар. Бо ці розмови будуть пустопорожніми.

Особливо хочу відзначити натяки на протурецькість кримських татар. Так, у них мова з тюркської групи. Але через низку причин кримські татари усвідомлюють себе українцями в Україні. Інше — російська пропаганда.

Так, Туреччина справді підтримує тюркомовні народи. Маємо користатися з цього. Нещодавно я у складі групи звʼязків з Туреччиною повернувся з Анкари. Туреччина органічно і геополітично зацікавлена у цілісності України та нашій перемозі. Перші особи держави прямо про це нам казали. Так, нас дратує їхнє спілкування з російським агресором. Але це не викликає сумнівів у цілях Туреччини.

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Перемога сирійської опозиції — це значною мірою перемога Туреччини, яка ще раз свідчить, що заяви турецьких політиків про те, що вони допоможуть нам відстоювати нашу територіальну цілісність, зокрема Крим — не пустопорожні обіцянки.

Особливо прикро, що ксенофобія міститься у критичних до міністра оборони Умерова заявах. Так, є за що міністра критикувати. Але до чого тут згадки про походження, Туреччину? Умеров — єдиний міністр в уряді, за якого я і більшість моєї фракції голосували. Бачу проблеми, брак досвіду і самостійності у його роботі. Тиску треба вміти протистояти навіть тоді, якщо це загрожує втратою посади. Але теж бачу некорумпованість, патріотизм і чесність.

Ми у вирішальному моменті нашої історії, коли думки про те, щоб вкрасти, про вибори, про популізм мають зникнути у відповідальних громадян.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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