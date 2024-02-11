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Сенат США провів чергове голосування щодо законопроєкту про допомогу Україні

11 лютого, 2024 неділя
22:32
Світ Сенат США

У неділю, 11 лютого, сенат США проголосував за подолання останньої процедурної перешкоди й наблизив ухвалення законопроєкту, який передбачає виділення близько $95 мільярдів на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та інші потреби

Про це пише Reuters.

Зазначається, що 67 сенаторів підтримали остаточне голосування, 27 - були проти. Натомість для ухвалення рішення було достатньо лише 60 голосів "за".

Крім цього, 18 республіканців підтримали законопроєкт після того, як колишній президент Дональд Трамп розкритикував його, заявивши, що іноземна допомога має надаватися у формі позики.

Отже, процес ухвалення законопроєкту просувається далі за процедурою. Наступним кроком має стати голосування по суті законопроєкту у вигляді, який він має зараз. Для цього потрібна підтримка щонайменше 51 сенатора.

  • Учора сенат конгресу США підтримав на голосуванні ініціативу розпочати дебати щодо законопроєкту, який передбачає виділення близько $95 мільярдів на допомогу Україні та іншим країнам.

Теги:
Війна з Росією
США
допомога США Україні
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