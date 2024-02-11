Сенат США провів чергове голосування щодо законопроєкту про допомогу Україні

Про це пише Reuters.

Зазначається, що 67 сенаторів підтримали остаточне голосування, 27 - були проти. Натомість для ухвалення рішення було достатньо лише 60 голосів "за".

Крім цього, 18 республіканців підтримали законопроєкт після того, як колишній президент Дональд Трамп розкритикував його, заявивши, що іноземна допомога має надаватися у формі позики.

Отже, процес ухвалення законопроєкту просувається далі за процедурою. Наступним кроком має стати голосування по суті законопроєкту у вигляді, який він має зараз. Для цього потрібна підтримка щонайменше 51 сенатора.