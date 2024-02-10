Сенат США проголосував за початок обговорення законопроєкту про допомогу Україні
Сенат конгресу США підтримав на голосуванні ініціативу розпочати дебати щодо законопроєкту, який передбачає виділення близько $95 мільярдів на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та інші потреби
Голосування відбулося в ніч проти суботи за київським часом, передає Укрінформ.
Ініціативу підтримали 64 законодавці, 19 висловилися проти. 17 сенаторів участі в голосуванні не брали. Аби рішення вважалося схваленим, за процедурою, необхідна підтримка щонайменше 60 сенаторів.
Таким чином, процес розгляду й ухвалення законопроєкту в Сенаті перейшов у наступну фазу, коли законодавці можуть пропонувати поправки та проводити дебати навколо них. Лідер демократичної більшості Чак Шумер у цьому зв’язку закликав представників Республіканської партії продемонструвати конструктивний підхід у подальшому процесі.
"Я маю сподівання, що наші колеги-республіканці зможуть працювати з нами, щоб досягти згоди стосовно поправок, аби ми могли швидше просувати цей законопроєкт", - наголосив Шумер.
Він додав, що демократи готові розглядати "слушні й виправдані поправки" та зауважив, що робота Сенату триватиме, допоки не буде зроблено все.
Очікується, що сенатори працюватимуть над законопроєктом упродовж вихідних.
- 8 лютого за розгляд проєкту закону із зовнішньою допомогою загальним обсягом $95 мільярдів віддали голоси 67 сенаторів. Після узгодження поправок Сенат має проголосувати по суті законопроєкту та передати його на розгляд Палати представників.
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