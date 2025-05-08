"Сербія залишається на європейському шляху": Вучич у Москві заявив, що не боїться покарання за візит до РФ
Президент Сербії Александр Вучич, який прибув до Москви на запрошення російського диктатора Володимира Путіна, заявив, що не боїться покарання за візит
По це пише російська служба ВВС.
Так, після свого прибуття Вучич дав інтерв'ю сербському телебаченню на Красній площі у Москві.
"Мене абсолютно не хвилює, що хтось інший у світі подумає або скаже. Мене обрав сербський народ, мене обрали громадяни Сербії. Мене не обирають ні в Ризі, ні в Таллінні, ні у Вільнюсі, ні де б то не було ще", - заявив сербський президент.
"Що стосується Європейського союзу - я впевнений, що Сербія залишиться на європейському шляху. Якщо вони захочуть когось карати, нехай карають мене", - додав Вучич.
- Латвія та Литва заборонили президентові Сербії Александру Вучичу використовувати їхній повітряний простір для перельоту до Москви на парад 9 травня. Літак рушив через Азербайджан, але був змушений приземлитися в Баку через атаку дронів.
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