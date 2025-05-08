"Сербія залишається на європейському шляху": Вучич у Москві заявив, що не боїться покарання за візит до РФ

По це пише російська служба ВВС.

Так, після свого прибуття Вучич дав інтерв'ю сербському телебаченню на Красній площі у Москві.

"Мене абсолютно не хвилює, що хтось інший у світі подумає або скаже. Мене обрав сербський народ, мене обрали громадяни Сербії. Мене не обирають ні в Ризі, ні в Таллінні, ні у Вільнюсі, ні де б то не було ще", - заявив сербський президент.

"Що стосується Європейського союзу - я впевнений, що Сербія залишиться на європейському шляху. Якщо вони захочуть когось карати, нехай карають мене", - додав Вучич.