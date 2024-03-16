Щоб без символіки СРСР: у Казахстані змінять герб
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на третьому засіданні Національного курултаю у місті Атирау запропонував змінити державний герб через присутність на ньому радянської символіки
Про це повідомляє пресслужба президента Республіки Казахстан.
Президент наголосив, що усі державні символи Казахстану є самобутніми, окрім державного герба, на якому присутня радянська символіка.
"Щодо ж державного герба вважаю за доцільне взяти до уваги резонні доводи професіоналів і небайдужих громадян, зокрема молоді, про те, що герб Казахстану надто складний для сприйняття, в ньому присутня еклектика й ознаки радянської епохи", - зазначив він.
Токаєв додав, що "у разі загальної згоди можна було б створити спеціальну комісію, яка предметно розгляне всі аспекти, проведе громадські дискусії".
Наступним кроком, за словами президента, стане створення відкритого конкурсу на найкращий ескіз нового державного герба Казахстану.
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Казахстанський оператор супутникового та інтернет-телебачення TVCOM повідомив, що з початку січня виключив із сітки мовлення деякі російські телеканали, зокрема Перший канал.
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