Щоб без символіки СРСР: у Казахстані змінять герб

Про це повідомляє пресслужба президента Республіки Казахстан.

Президент наголосив, що усі державні символи Казахстану є самобутніми, окрім державного герба, на якому присутня радянська символіка.

"Щодо ж державного герба вважаю за доцільне взяти до уваги резонні доводи професіоналів і небайдужих громадян, зокрема молоді, про те, що герб Казахстану надто складний для сприйняття, в ньому присутня еклектика й ознаки радянської епохи", - зазначив він.

Токаєв додав, що "у разі загальної згоди можна було б створити спеціальну комісію, яка предметно розгляне всі аспекти, проведе громадські дискусії".

Наступним кроком, за словами президента, стане створення відкритого конкурсу на найкращий ескіз нового державного герба Казахстану.