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У Казахстані партнер нацоператора заблокував 11 російських телеканалів

4 січня, 2024 четвер
17:10
Світ Казахстан, Росія

Казахстанський оператор супутникового та інтернет-телебачення TVCOM повідомив, що з початку січня виключив із сітки мовлення деякі російські телеканали, зокрема Перший канал

Про це пише "Радіо Азаттик".

Згідно з повідомленням оператора, в рамках зниження кількості каналів з інформаційним наповненням ухвалено рішення про виключення телеканалів сімейства ТОВ "ПКВС Казахстан" із сітки мовлення супутникового телебачення та інтернет-ТВ.

Відтак буде припинено трансляцію телеканалів "Перший канал СНД", "Поїхали", "Час: далекий і близький", "Будинок кіно", "Телекафе", "Будинок кіно Premium", "Музика Першого", "Перемога", "Карусель", "Бобер", "О!".

У повідомленні сказано, що, за рішенням керівництва, компанія планує поступово скорочувати частку закордонних каналів з інформаційним контентом. TVCOM зазначає, що його абоненти "досягнули високого рівня медіаграмотності та отримують новинну інформацію переважно із соціальних мереж".

TVCOM є партнером національного оператора в галузі телерадіомовлення Казахстану АТ "Казтелерадіо".

У листопаді у Казахстані заблокували інтернет-портал Sputnik24, який дозволяє дивитися російські телеканали. Офіційною причиною блокування було названо "поширення інформації про карти умовного доступу до послуг операторів телерадіомовлення та обладнання, які не мають ліцензії на території РК".

У серпні цього року в Казахстані заблокували сайт російського "Царгорода" за рішенням міністерства інформації та суспільного розвитку республіки, який побачив у матеріалах пропаганду екстремізму.

Проведене наприкінці 2022 року Бюро експрес-моніторингу громадської думки Demoscope опитування показало, що щонайменше п'ята частина казахстанців споживала контент російських телеканалів.

  • Казахстанський політолог Дімаш Альджанов заявив, що закінченню зв’язків його країни з Росією заважають два фактори: політичне керівництво держави та стратегічне бачення, розуміння національних інтересів та відбудова внутрішніх державних інституцій, формування армії, безпеки.

Росія
Казахстан
гібридна війна
пропаганда
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