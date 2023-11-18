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У Казахстані заблокували російську платформу новин Sputnik24

18 листопада, 2023 субота
18:31
Світ Казахстан, Росія

У Казахстані було заборонено доступ до сайту РФ Sputnik24, на якому можна було дивитися російські телеканали, через розповсюдження неліцензованих послуг операторів телерадіомовлення

Про це повідомляє Telegram-канал Orda.kz.

У повідомленні йдеться про те, що ця платформа належить очолюваному Маргаритою Симоньян російському державному холдингу RT, чиї ресурси орієнтовані на зовнішнє закордонне поширення.

На сайті Sputnik24 можна було онлайн дивитися російські телеканали, включно з RT. Розпорядження про заборону доступу було ухвалено 16 червня цього року. 

Причиною блокування російські ресурси з посиланням на казахстанські відомства називають "розповсюдження інформації про карти умовного доступу до послуг операторів телерадіомовлення та обладнання, які не мають ліцензії на території Казахстану".

Мінцифри відповіло на запит джерела, що це не їхнє питання, і перенаправило за інформацією до Мінінформу, який обіцяє роз'яснити причину пізніше.

  • Казахстанський політолог Дімаш Альджанов заявив, що закінченню зв’язків його країни з Росією заважають два фактори: політичне керівництво держави та стратегічне бачення, розуміння національних інтересів та відбудова внутрішніх державних інституцій, формування армії, безпеки.

Суспільство
Росія
Казахстан
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