У Казахстані заблокували російську платформу новин Sputnik24

Про це повідомляє Telegram-канал Orda.kz.

У повідомленні йдеться про те, що ця платформа належить очолюваному Маргаритою Симоньян російському державному холдингу RT, чиї ресурси орієнтовані на зовнішнє закордонне поширення.

На сайті Sputnik24 можна було онлайн дивитися російські телеканали, включно з RT. Розпорядження про заборону доступу було ухвалено 16 червня цього року.

Причиною блокування російські ресурси з посиланням на казахстанські відомства називають "розповсюдження інформації про карти умовного доступу до послуг операторів телерадіомовлення та обладнання, які не мають ліцензії на території Казахстану".

Мінцифри відповіло на запит джерела, що це не їхнє питання, і перенаправило за інформацією до Мінінформу, який обіцяє роз'яснити причину пізніше.