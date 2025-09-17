"Щоб запобігти аморальній діяльності": Талібан оголосив про заборону інтернету на півночі Афганістану
Адміністрація руху "Талібан" оголосила про заборону інтернету на півночі Афганістану, "щоб запобігти аморальній діяльності"
Про це повідомляє Reuters.
Раніше жорсткий ісламістський рух висловлював стурбованість щодо порнографії та флірту між чоловіками та жінками в інтернеті.
Заборона поширюватиметься на п'ять провінцій – Кундуз, Бадахшан, Баглан, Тахар і Балх на півночі країни.
Зазначається, що обмеження поширюється на всі інтернет-з’єднання через оптоволоконний кабель. Однак доступ до інтернету через мобільний телефон буде доступний.
"Цей захід вжито щоб запобігти аморальній діяльності", - йдеться у заяві Талібану.
Колишній посол США в Афганістані Залмай Халілзад назвав заборону абсурдною.
"Якщо порнографія дійсно викликає занепокоєння, як у багатьох ісламських країнах, її можна легко відфільтрувати. Багато країн ісламського світу саме так і роблять", - сказав він.
- Раніше у Кабулі бойовики Талібану закрили сотні жіночих салонів краси, конфіскувавши або знищивши обладнання й залишивши без роботи тисячі жінок.
- Також Міністерство Талібану з пропаганди чеснот і запобігання пороку офіційно оголосило гру в шахи забороненою, мотивуючи це "релігійними міркуваннями".
