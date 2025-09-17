"Щоб запобігти аморальній діяльності": Талібан оголосив про заборону інтернету на півночі Афганістану

Про це повідомляє Reuters.

Раніше жорсткий ісламістський рух висловлював стурбованість щодо порнографії та флірту між чоловіками та жінками в інтернеті.

Заборона поширюватиметься на п'ять провінцій – Кундуз, Бадахшан, Баглан, Тахар і Балх на півночі країни.

Зазначається, що обмеження поширюється на всі інтернет-з’єднання через оптоволоконний кабель. Однак доступ до інтернету через мобільний телефон буде доступний.

"Цей захід вжито щоб запобігти аморальній діяльності", - йдеться у заяві Талібану.

Колишній посол США в Афганістані Залмай Халілзад назвав заборону абсурдною.

"Якщо порнографія дійсно викликає занепокоєння, як у багатьох ісламських країнах, її можна легко відфільтрувати. Багато країн ісламського світу саме так і роблять", - сказав він.