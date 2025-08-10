Таліби розгромили у Кабулі сотні жіночих салонів краси, - ЗМІ

Про це інформує афганське незалежне медіа TOLO News.

За свідченнями очевидців, бойовики Талібану, перевіряючи будинки, ідентифікували салони краси, а потім знищували або конфісковували їхнє обладнання.

"Ці дії завдали великого удару по економічному життю жінок, які працювали в цій сфері", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Афганський рух "Талібан" заборонив жінкам у публічних місцях говорити й показувати обличчя

За оцінками, до цього рішення в перукарнях працювало близько 60 тисяч жінок, багато з яких були основними годувальницями своїх сімей.

Критики розцінюють цей крок як частину політики Талібану, спрямованої на поступове витіснення жінок з усіх сфер суспільного та економічного життя.

"Політика, яку прагне встановити Талібан, не залишає простору для присутності та діяльності жінок", - підсумували у виданні.

Що відомо про відносини РФ й Талібану

РФ визнала Талібан терористичною організацією у 2003 році.

Сам Путін неодноразово називав афганський рух "Талібан" союзником у боротьбі з тероризмом.

Навесні 2024 року стало відомо, що Росія може зняти з Талібану статус терористичної організації. У травні таку пропозицію внесли МЗС РФ і Мін'юст.

У жовтні того ж року спеціальний представник президента РФ з питань Афганістану Замір Кабулов оголосив про ухвалення рішення щодо виключення радикального руху "Талібан" зі списку терористичних організацій.

Російська Федерація 3 липня 2025 року офіційно визнала Ісламський Емірат Афганістан. У Москві над посольством Афганістану вперше підняли прапор "Талібану".