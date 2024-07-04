Путін назвав Талібан союзником Росії в боротьбі з тероризмом
Російський диктатор Володимир Путін назвав афганський рух "Талібан" союзником у боротьбі з тероризмом попри те, що у РФ організацію включено до переліку терористичних
Таку заяву Путін зробив 4 липня за підсумками саміту країн ШОС, передає Інтерфакс.
За його словами, Талібан контролює владу в Афганістані й зацікавлений у стабільності в цій країні.
"Таліби, рух "Талібан" узяв на себе певні зобов'язання. І в цілому, як і раніше, є питання, які вимагають постійної уваги й усередині країни, і міжнародної спільноти. Але в цілому ми повинні виходити з того, що рух "Талібан" контролює владу в країні. І в цьому сенсі таліби, безумовно, для нас є союзниками боротьби з тероризмом", - сказав Путін.
Він висловив упевненість, що "Талібан" зацікавлений у тому, щоб в Афганістані "все було стабільним, спокійним і підпорядкованим певним правилам".
"І ми неодноразово отримували такі сигнали з боку руху "Талібан" про те, що вони готові працювати з нами й на антитерористичному треку", - заявив господар Кремля.
- РФ визнала Талібан терористичною організацією у 2003 році. Навесні 2024 року стало відомо, що Росія може зняти з Талібану статус терористичної організації. У травні таку пропозицію внесли МЗС РФ і Мін'юст.
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