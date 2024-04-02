Росія може зняти з Талібану статус терористичної організації

Про це повідомляє "Газету.ру".

"Щодо зняття з руху талібів статусу терористичної організації, то це питання опрацьовується МЗС Росії, Мін'юстом Росії та іншими російськими профільними відомствами. Остаточне рішення ухвалить найвище політичне керівництво країни", - повідомили російському виданню в МЗС РФ.

1 квітня спецпредставник Путіна з Афганістану Замір Кабулов повідомив, що делегацію Талібану запрошено до участі у форумі "Росія – Ісламський світ" у Казані в травні.

За його словами, РФ нібито "на регулярній основі" співпрацює з урядом талібів щодо протидії тероризму.