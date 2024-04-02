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Росія може зняти з Талібану статус терористичної організації

2 квітня, 2024 вiвторок
01:24
Світ

В Уряді РФ "опрацьовують питання" зняття з афганського руху "Талібан" статусу терористичної організації

Про це повідомляє "Газету.ру".

"Щодо зняття з руху талібів статусу терористичної організації, то це питання опрацьовується МЗС Росії, Мін'юстом Росії та іншими російськими профільними відомствами. Остаточне рішення ухвалить найвище політичне керівництво країни", - повідомили російському виданню в МЗС РФ.

1 квітня спецпредставник Путіна з Афганістану Замір Кабулов повідомив, що делегацію Талібану запрошено до участі у форумі "Росія – Ісламський світ" у Казані в травні.

За його словами, РФ нібито "на регулярній основі" співпрацює з урядом талібів щодо протидії тероризму.

  • Адміністрація Афганістану під керівництвом руху "Талібан" у липні оголосила про заборону діяльності усіх політичних партій, заявивши, що вони не відповідають інтересам нації.
Теги:
Росія
тероризм
Талібан
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