Росія вирішила виключити "Талібан" зі списку терористів
У п'ятницю, 4 жовтня, спеціальний представник президента РФ з питань Афганістану Замір Кабулов оголосив про ухвалення рішення щодо виключення радикального руху "Талібан" зі списку терористичних організацій
Про це повідомляє ТАСС.
За його словами, принципове рішення вже ухвалено на вищому рівні, однак для завершення процесу необхідно виконати всі передбачені законодавством процедури.
"МЗС спільно з ФСБ і цілою низкою інших російських відомств завершує правову роботу над процесом виключення руху "Талібан" із терористичного списку РФ. Справа не в бажанні, принципове рішення з цього питання вищим керівництвом Росії ухвалено. Але всі процеси необхідно робити в межах російського правового поля", - заявив він за підсумками засідання московського формату консультацій щодо Афганістану.
Кабулов підкреслив, що дотримання федеральних законів є обов'язковим, і висловив сподівання на оголошення остаточного рішення найближчим часом.
- 23 серпня верховний лідер афганського руху "Талібан" Хібатулла Ахундзада схвалив закони, які забороняють жінкам говорити й показувати свої обличчя в громадських місцях.
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