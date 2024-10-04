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Головна Світ Росія вирішила виключити "Талібан" зі списку терористів

Росія вирішила виключити "Талібан" зі списку терористів

Марія Науменко
4 жовтня, 2024 п'ятниця
17:15
Світ

У п'ятницю, 4 жовтня, спеціальний представник президента РФ з питань Афганістану Замір Кабулов оголосив про ухвалення рішення щодо виключення радикального руху "Талібан" зі списку терористичних організацій

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Про це повідомляє ТАСС.

За його словами, принципове рішення вже ухвалено на вищому рівні, однак для завершення процесу необхідно виконати всі передбачені законодавством процедури. 

"МЗС спільно з ФСБ і цілою низкою інших російських відомств завершує правову роботу над процесом виключення руху "Талібан" із терористичного списку РФ. Справа не в бажанні, принципове рішення з цього питання вищим керівництвом Росії ухвалено. Але всі процеси необхідно робити в межах російського правового поля", - заявив він за підсумками засідання московського формату консультацій щодо Афганістану.

Кабулов підкреслив, що дотримання федеральних законів є обов'язковим, і висловив сподівання на оголошення остаточного рішення найближчим часом. 

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Теги:
Росія
Афганістан
терорист
тероризм
Талібан
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