Росія вирішила виключити "Талібан" зі списку терористів

Про це повідомляє ТАСС.

За його словами, принципове рішення вже ухвалено на вищому рівні, однак для завершення процесу необхідно виконати всі передбачені законодавством процедури.

"МЗС спільно з ФСБ і цілою низкою інших російських відомств завершує правову роботу над процесом виключення руху "Талібан" із терористичного списку РФ. Справа не в бажанні, принципове рішення з цього питання вищим керівництвом Росії ухвалено. Але всі процеси необхідно робити в межах російського правового поля", - заявив він за підсумками засідання московського формату консультацій щодо Афганістану.

Кабулов підкреслив, що дотримання федеральних законів є обов'язковим, і висловив сподівання на оголошення остаточного рішення найближчим часом.